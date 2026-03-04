Sarah Burlando le sumó un complemento chic a su uniforme de jardín para un look canchero

Sarah Burlando volvió a causar ternura en los miles de seguidores de su madre, Barby Franco. En esta oportunidad, la pequeña no llamó la atención por alguna travesura sino por su look. Fiel a su estilo fashionista, sumó una prenda súper chic al uniforme de su jardín y elevó su outfit.

Sarah Burlando mostró cómo potenciar el uniforme de jardín con una sola prenda

Con apenas 3 años, Sarah Burlando volvió a marcar tendencia con un detalle que potenció su clásico uniforme de jardín. Esta vez, la protagonista fue una campera de jean que transformó un conjunto tradicional en un look canchero y actual. En la imagen que compartió Barby Franco en sus historias de Instagram, la niña se muestra en brazos de su papá Fernando Burlando y en camino al instituto educativo.

Como reglamento del lugar, Sarah Burlando debe asistir con una remera tipo chomba en color blanca y con el logo del sitio, y un pantalón corto en tono azul, que posee franjas blancas en los laterales. Para agregar mayor comodidad, lleva zapatillas y medias largas. Sin embargo, la pequeña no se conformó con esta combinación sobria y clásica. Por esta razón, decidió incorporar un ítem que nunca pasa de moda.

Sarah Burlando y Barby Franco

La campera de jean con diseño clásico y versátil logró un resultado con mucha onda y se robó todas las miradas. "La de todos los días", escribió Barby Franco sobre la dulce postal de su hija y su pareja rumbo al jardín. Lo más llamativo fue el básico atemporal que la niña combinó con las demás prendas, la cual sumó actitud y estilo.

La prenda denim y con mucha onda que eligió Sarah Burlando

La prenda denim que lució Sarah Burlando y conquistó rápidamente a las personas que siguen a Barby Franco es un abrigo de jean atemporal y de corte recto. El mismo se destaca por sus botones metálicos al frente y sus bolsillos con tapa en el pecho. En color lavado azul medio y sin roturas ni intervenciones llamativas, la campera respeta la esencia tradicional.

No obstante, al ser usada en un conjunto educativo le brinda un guiño moderno que rompe con la formalidad del mismo. La elección de Sarah Burlando no es casual: el denim es uno de los textiles más nobles y funcionales del guardarropa infantil porque es resistente, cómodo y fácil de combinar.

Sarah y Fernando Burlando

En el caso de Sarah Burlando, la campera funciona como tercera pieza, sumando abrigo liviano y, al mismo tiempo, un toque chic que estiliza el look. Además, el contraste entre la estructura rígida del jean y la delicadeza de las medias altas genera un equilibrio adorable. Por otro lado, el detalle de los moños en su cabello completa un estilismo que combina ternura y tendencia en partes iguales.

De esta manera, Sarah Burlando le sumó un complemento chic a su uniforme de jardín para un look canchero: se trata de una campera de jean de calce levemente holgada que permite libertad de movimiento y protección del viento de las mañanas. Sin dudas, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando deslumbró, una vez más, con su estilo fashionista.