Barby Franco estalló tras una crítica contra su hija, Sarah Burlando: "¿Pueden dejarnos en paz?"

Barby Franco vivió un momento de tensión en redes sociales tras compartir unas tiernas postales del primer día de clases de su hija, Sarah Burlando, y terminó explotando contra quienes la criticaron por la forma en que cría a su niña. Lo que había comenzado como una publicación llena de emoción derivó en una ola de comentarios negativos sobre un detalle aparentemente inocente: el uso de un chupete por parte de la pequeña. Frente a esa lluvia de opiniones, la modelo decidió salir a responder con contundencia, dejando claro que hay límites cuando se trata de la crianza de su hija.

La fuerte respuesta de Barby Franco tras las críticas

En la historia que compartió en su cuenta de Instagram, Barby Franco fue directa y sin filtros: “¿Pueden dejarnos en paz?”, escribió, visiblemente cansada de los comentarios reiterados de algunos usuarios. La publicación llegó acompañada de imágenes de Sarah, ya con su uniforme y mochila, preparándose para iniciar una nueva etapa escolar. La modelo no dudó en mostrar algunos de los mensajes críticos que le enviaron, como “¡¡Sacale el chupeteee Bárbara!!” o “No le hace bien”, evidenciando la repetición de las opiniones.

Barby Franco y Sarah Burlando

Barby Franco y su firme postura sobre la crianza de Sarah Burlando

Lejos de quedarse callada, la pareja de Fernando Burlando aclaró por qué tomó la decisión de respetar los tiempos de su hija, aunque eso genere debate. “Mi hija tiene sus tiempos y yo se los respeto y el colegio la acompaña”, sostuvo, marcando una línea firme entre las opiniones ajenas y su criterio como madre. Para Barby, la crianza de Sarah es una elección personal y no está abierta al juicio de quienes no conocen la dinámica cotidiana de su familia. Esa postura fue reforzada con frases que reflejan su agotamiento ante críticas que siente injustificadas o repetitivas.

Barby Franco expuso algunos de los mensajes críticos que recibió por el uso del chupete de su hija.

Esta no es la primera vez que Barby Franco responde a cuestionamientos sobre la crianza de Sarah, pero sí una de las que más relevancia tuvo en las últimas semanas. En otras oportunidades también había reaccionado a comentarios similares, defendiendo su derecho de decidir según lo que considera mejor para su hija. De hecho, tiempo atrás ya había sido contundente ante una consulta similar: “Dejen a mi hija en paz con su tete, lo va a dejar el día que ella quiera”, respondió. . Incluso en otra ocasión, ante críticas reiteradas, lanzó con fastidio: “No me rompan. Va a ser cuando ella quiera” .