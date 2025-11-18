El gran negocio de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, que la aleja por completo de la sombra de su abuela

Dicen que crecer bajo la sombra de un familiar es una de las cosas más difíciles de sobrellevar; sin embargo, hay personas como Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, que han logrado hacerse un nombre por mérito propio. A sus 31 años, la nieta de La diva, ha logrado mantener un perfil discreto pero aún así destacarse como modelo internacional y empresaria de moda, forjando un nombre más allá del peso de linaje.

Lucía Celasco

El negocio de Lucía Celasco que cruza fronteras

En 2013 Lucía Celasco fundó junto a dos amigas The Vintage Hole, una firma de ropa con locales en Palermo Soho y Palermo Hollywood. La marca de la nieta de Susana Giménez es una propuesta innovadora que busca reducir el impacto de la industria textil, apostando por el reciclaje y la reutilización de prendas.

Además de la venta de ropa, el negocio de Lucía Celasco ofrece calzado y accesorios para hombres, niños y mujeres. La aceptación del negocio fue tal que terminó expandiéndose a Estados Unidos y abriendo una tienda online. La visión de The Vintage Hole consolidó a la empresaria como referente en un rubro cada vez más competitivo.

Lucía Celasco

El modelaje, la otra fuente de ingreso de Lucía Celasco

Además de una exitosa carrera empresarial, Lucía Celasco supo como aprovechar su belleza y carisma para abrirse paso en el mundo del modelaje. Ha sido cara de marcas de renombre internacional como Jean Paul Gaultier y ha participado en campañas para reconocidas firmas argentinas.

Lucía Celasco y su flamante novio, Nicolás Figal.

Si bien intentó mantenerse alejada del foco mediático y de todo lo que pudiese involucrar a su abuela, el nombre de Lucía Celasco ha logrado calar en la industria de la moda por mérito propio, dejando en evidencia que no importa ser “la nieta de” sino que lo realmente importante es lo que eres capaz de hacer con tus habilidades.