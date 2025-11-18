Quién es Nicolás Figal, el nuevo novio de la nieta de Susana Giménez: padre de una hija, divorciado y con dos ex famosas

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, blanqueó su romance con Nicolás Figal. A través de sus redes sociales, la influencer compartió una tierna foto con el futbolista de Boca, después de que Pepe Ochoa confirmara en LAM que estaban en pareja desde hacía varios meses.

Nicolás Figal, el nuevo novio de la nieta de Susana Giménez, es una de las figuras de Boca. El futbolista, que también pasó por Independiente, Olimpo e Inter Miami, tiene 31 años y se desempeña como defensor en el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Después de su paso por Estados Unidos, regresó a la Argentina y, desde 2022, forma parte del conjunto xeneize. Sin embargo, más allá de lo deportivo, el flamante novio de Lucía Celasco también fue noticia por sus relaciones anteriores: se casó y tuvo una hija con Florencia Fernández, una influencer gastronómica y dueña de una cadena de restaurantes, y estuvo en pareja con Belén Negri, ex de Coscu y actual novia de Tiago PZK.

Cabe mencionar que, después de que se filtraran las fotos de Nicolás Figal junto a Belén Negri en un bar de Cariló, el futbolista se divorció de la mamá de su hija, ya que aquella imagen habría provocado la ruptura definitiva. En ese sentido, Julieta Argenta, panelista de LAM, reveló que la separación se dio a principios de este año y detalló cómo era la relación entre el defensor de Boca y su esposa: “Estaban distanciados, en crisis”.

La foto que publicaron Lucía Celasco y Nicolás Figal para confirmar su romance

En medio de los rumores de romance, Lucía Celasco y Nicolás Figal compartieron una foto en Instagram para blanquear su noviazgo. La tierna imagen entre la nieta de Susana Giménez y el defensor de Boca salió a la luz después de que Pepe Ochoa revelara en LAM que desde hacía varios meses estaban saliendo.

En postal, que el deportista subió a sus historias de Instagram y luego ella replicó en su cuenta, la pareja se mostró disfrutando de un desayuno bajo el sol. Así, el futbolista mostró cómo se recupera de un fuerte golpe en la cara que sufrió el último fin de semana.