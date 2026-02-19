El nuevo negocio de Giselle Rímolo, a 5 años de salir de la cárcel

A cinco años de haber salido de la cárcel, Giselle Rímolo reapareció en el foco mediático por un nuevo negocio que estaría desarrollando lejos del perfil bajo que intentó mantener tras cumplir su condena. En medio de una investigación por presunto lavado de dinero, su nombre volvió a resonar con fuerza.

Giselle Rímolo

Según se reveló en televisión, la ex falsa médica habría encontrado una nueva fuente de ingresos a partir del alquiler de su vivienda. La decisión Giselle Rímolo no solo despertó sospechas, sino que también generó fuertes conflictos con vecinos y una exempleada que la denunció públicamente.

Cuál es el nuevo negocio de Giselle Rímolo

La información del nuevo negocio de Giselle Rímolo fue dada a conocer por Guido Záffora en el programa DDM, que se emite por América TV. Allí, el periodista explicó: “Está denunciada y acorralada, salió de la cárcel y tiene nueva pareja y nuevo negocio que tiene que ver con el alquiler de su casa”.

Según detalló el panelista, la propiedad ubicada en Don Torcuato fue reconvertida en un espacio para eventos privados. “La casa de Don Torcuato se convirtió en un lugar para alquilar y hacer fiestas de entre 20 y 40 personas. Rímolo tenía el verano todo alquilado”, aseguró Záffora.

Las nuevas denuncias que rodean a Giselle Rímolo

El ciclo también expuso que la vivienda de Giselle Rímolo se promocionaba en Marketplace y que el valor del alquiler oscilaba entre los 300 y 500 mil pesos por día, dependiendo de la cantidad de invitados: “La alquila por entre 300 y 500 mil pesos el día, según la cantidad de gente”, precisó el periodista.

Giselle Rímolo

Además, se difundió un audio de Giselle Rímolo hablando con una exempleada, donde reconoce los problemas que trajo el negocio: “Los eventos dan pérdida y tuve muchas quejas de los vecinos, ayer hubo reunión vecinal y yo no quiero problemas con los vecinos”. El testimonio sumó un nuevo capítulo a la controversia que rodea a la ex falsa médica, que nuevamente enfrenta denuncias y conflictos a pocos años de haber recuperado la libertad.