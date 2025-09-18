La Justicia vuelve a investigar a Giselle Rímolo: “Se sospecha que sacó 2 millones de dólares al exterior”

Giselle Rímolo vuelve a estar en la mira judicial tras conocerse una nueva investigación que la vincula con movimientos financieros fuera del país. La causa se inició a partir de informes que señalan posibles maniobras realizadas a través de estructuras offshore. La sospecha apunta a una operación que habría involucrado el traslado de dos millones de dólares al exterior.

Giselle Rímolo enfrenta una nueva instancia legal luego de que se activara una investigación por presuntas operaciones vinculadas al traslado de fondos al exterior. La causa se encuentra en etapa de instrucción y podría sumar nuevas medidas en los próximos días. El expediente incluye datos sobre fundaciones extranjeras y vínculos con movimientos bancarios que están siendo analizados por la Justicia.

La información fue abordada en el programa Intrusos (América), donde Karina Iavícoli explicó que la exesposa de Silvio Soldán evitó hablar con la prensa que se encontraba en la puerta de su domicilio. La periodista detalló que, aunque ya recibió su libertad definitiva, ahora enfrenta una nueva instancia judicial. “La Justicia vuelve a investigar a Giselle Rímolo por presunto lavado de dinero”, señaló.

En la misma línea, Martín Candalaft aportó detalles sobre el estado actual del expediente de Giselle Rímolo. “Hace poco le dieron la libertad definitiva por la condena anterior, pero ahora la están investigando por lavado de dinero. La causa está activa y hay movimientos en el expediente”. A su vez, destacaron que la investigación se basa en informes que la vinculan con operaciones realizadas en Panamá, a través de una fundación llamada The Best Woman Foundation.

Durante su condena anterior, fue trasladada al penal de Ezeiza, donde cumplió la mayor parte de su pena. En ese momento, sus abogados intentaron obtener el beneficio de prisión domiciliaria, alegando problemas de salud, pero la solicitud fue rechazada. La condena incluyó cargos por estafa, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio culposo, tras la muerte de una paciente que consumía productos recetados por su centro de salud.

La investigación actual se inició a partir de un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que detectó operaciones en el exterior. El expediente también involucra al contador Walter Ojero Costa y al exmarido de Giselle Rímolo, Juan Daniel Gaineddu. Según se explicó, los tres están señalados por presuntas maniobras que habrían permitido ocultar activos.

A su vez, se conoció que la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa del contador, lo que ratificó la continuidad de la causa. En el programa se destacó que la Justicia considera que las operaciones podrían configurar el delito de lavado de activos, y que el expediente sigue en etapa de instrucción.

Giselle Rímolo vuelve a ser investigada por la Justicia en una causa que analiza el presunto traslado de dos millones de dólares al exterior. La investigación se centra en movimientos financieros vinculados a una fundación registrada en Panamá, que habría sido utilizada para canalizar fondos hacia distintas jurisdicciones.

