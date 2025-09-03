El peor momento de Luciana Salazar: “Me cuesta llegar a fin de mes”

Luciana Salazar está atravesando un momento difícil y decidió abrirse en una entrevista con Puro Show. La actriz habló sobre cómo la situación actual impacta en su vida personal y profesional, asegurando que los gastos cotidianos y los compromisos familiares le generan gran presión, incluso reveló que le cuesta llegar a fin de mes.

Durante su entrevista, Luciana Salazar dejó claro que las dificultades económicas la han llevado a tomar decisiones importantes sobre su trabajo y proyectos, priorizando siempre sus responsabilidades sin descuidar la estabilidad de su hogar. Con sinceridad, la modelo habló sobre el peso de cumplir con todas sus obligaciones y mantenerse firme en medio de un panorama desafiante.

La realidad económica de Luciana Salazar

Durante la entrevista en Puro Show, Luciana Salazar reconoció que sostener la vida cotidiana implica un esfuerzo constante. “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo”, aseguró. Además detalló que debe hacerse cargo de numerosos gastos que incluyen vivienda, educación y otras responsabilidades familiares, lo que convierte su rutina en un verdadero desafío económico.

Además, Luciana Salazar explicó que estas dificultades la obligan a priorizar y planificar con cuidado cada aspecto de su día a día. “No son gastos pequeños y, a veces, siento que llego a fin de mes con esfuerzo”, confesó, mostrando la presión constante que enfrenta y la necesidad de organizar cada decisión económica.

Los desafíos cotidianos de Luciana Salazar

En su intervención con el programa, Luciana Salazar también detalló las dificultades que enfrenta a diario: “el país viene de años de crisis, y tengo que hacerme cargo de muchos gastos”. Con estas declaraciones, dejó claro que ciertas responsabilidades básicas y gastos diarios le están afectando más de lo normal.

Además, mencionó que los gastos que afronta incluyen compromisos habituales y necesarios, y no solo aspectos extraordinarios. Así, en una entrevista cargada de sinceridad, Luciana Salazar expuso que su presupuesto y organización financiera estás atravesando un momento de turbulencia.