El Polaco rompió el silencio tras el polémico video de su hija de 12 años conduciendo un auto: “Está con su madre”

La Navidad terminó en controversia para El Polaco luego de que se viralizara un video en el que se ve a una de sus hijas manejando una camioneta con apenas 12 años. Las imágenes, que circularon con rapidez en redes sociales, despertaron una ola de críticas y preocupación por la exposición de una menor en una situación riesgosa.

El Polaco

El episodio abrió un fuerte debate público sobre los límites, la responsabilidad adulta y el rol de los padres, especialmente cuando se trata de figuras mediáticas. Frente a la repercusión que tomó el caso, el cantante decidió referirse al tema y dar su versión de los hechos.

La reacción de El Polaco ante el video

La palabra de El Polaco llegó a través de un mensaje que fue leído al aire en Puro Show. En su primera respuesta, el músico se mostró ajeno a la situación y aseguró no haber visto el material que ya circulaba en todos los portales. “No vi nada, está con su madre”.

Ante la gravedad de las imágenes, desde el ciclo remarcaron que el video había generado alarma y un fuerte impacto público. Sin embargo, lejos de modificar su postura, el cantante volvió a despegarse del episodio minutos después. “Recién me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, insistió el Polaco.

El Polaco y su rol como padre de tres hijas

Más allá del escándalo puntual, el episodio volvió a poner el foco en la vida familiar del cantante. El Polaco es padre de tres hijas y, aunque su historia personal estuvo atravesada por relaciones muy mediáticas, siempre sostuvo que la paternidad es uno de los ejes más importantes de su vida.

El Polaco y Alma Cwirkaluk

Su hija mayor, Alma, nació de su relación con Valeria Aquino y es quien quedó involuntariamente en el centro de la controversia. Con el paso de los años, El Polaco también formó familia con Karina “La Princesita”, con quien tuvo a Sol, y más tarde con Barby Silenzi, madre de la menor, Abril. A lo largo del tiempo, el cantante habló en distintas ocasiones sobre las dificultades de criar a sus hijas en medio de la exposición pública, los conflictos con sus exparejas y el esfuerzo por mantener un vínculo cercano con cada una de ellas.