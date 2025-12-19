El Polaco rompió el silencio sobre Barby Silenzi y sorprendió al contar cómo conviven sus exparejas

Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, uno de los artistas más seguidos del género tropical en la Argentina, volvió a hacer declaraciones sobre su vida amorosa y familiar en una entrevista reciente con Ángel de Brito. El cantante, conocido tanto por su trayectoria musical como por su perfil mediático, abordó el estado actual de su relación con la bailarina Barby Silenzi y profundizó en cómo convive con los desafíos que trae una familia ensamblada con múltiples vínculos y experiencias pasadas.

El Polaco y Barbi Silenzi, en los comienzos de su relación

La relación entre El Polaco y Barby Silenzi fue, a lo largo de los años, una de las más comentadas por el público y los medios. Su historia sentimental comenzó hace varios años y, desde entonces, estuvo marcada por reconciliaciones, separaciones y regresos que pusieron a prueba su vínculo. En palabras del propio cantante: “Ahora estamos bien, estamos juntos”, una frase que refleja la ambigüedad emocional que ha caracterizado su relación.

Una relación marcada por idas y vueltas y sin definiciones rígidas

Lejos de querer encasillar su vínculo en definiciones rígidas, El Polaco explicó en LAM que su relación con Silenzi se construye día a día, sin grandes planes a largo plazo, reconociendo que ambos transitaron distintas etapas, con momentos de crisis y momentos de cercanía. “Siempre nuestra relación fue así, medio que vamos y venimos”, confesó, lo que revela que, para ellos, el amor no sigue un guion convencional sino que se sostiene en la confianza mutua y en la convicción de volver cuando las circunstancias lo permiten.

El Polaco junto a Valeria Aquino,madre de su hija

La convivencia con sus exparejas y el foco puesto en la crianza de sus hijas

Pero, más allá de las idas y vueltas, lo que emerge con fuerza en la conversación es la centralidad que tienen sus hijas en la dinámica familiar. El Polaco es padre de tres niñas: Sol, fruto de su relación con Karina “La Princesita”; Alma, hija que tuvo con Valeria Aquino; y Abril, que comparte con Barby Silenzi. Este crisol de vínculos exige acuerdos cotidianos para organizar la convivencia, las vacaciones y los momentos festivos, algo que el cantante encara con naturalidad al explicar cómo planifica las celebraciones: “El 24 están con sus madres y el 31 vienen conmigo todas”, detalló, dejando entrever la importancia que le da al equilibrio entre afectos divididos.

La conversación también dio lugar a reflexiones más profundas sobre el desafío de mantener un núcleo familiar saludable cuando hay historias personales complejas detrás. Para El Polaco, la clave está en la acción y en no complicar lo que sucede día a día: “Yo qué sé, como en mi vida. Y así como se puede… no hay que pensar, hay que actuar”, dijo con franqueza, reconociendo que las peleas y tensiones forman parte de cualquier relación, pero que el foco principal siempre debe ser el bienestar de los hijos.

Egreso de la hija mejor de El Polaco

El Polaco también abordó cómo gestiona su relación con sus exparejas, más allá de los vínculos sentimentales pasados. Al hablar de la maternidad múltiple que atraviesa su vida, destacó que cada mujer que formó parte de su historia sentimental dejó enseñanzas valiosas, y que hoy respeta los espacios y roles que cada una tiene como madre de sus hijas. Esta postura, sin dudas, forma parte de un enfoque más maduro y sereno sobre las relaciones postpareja, algo que pocas veces se ve con tanta claridad en el ámbito del espectáculo.

Si bien el futuro de la relación con Barby Silenzi sigue siendo incierto y fluido, la actitud de El Polaco es una mezcla de sinceridad emocional y pragmatismo, que pone en primer plano el equilibrio familiar por encima de etiquetas sentimentales rígidas. Su postura acerca de no cerrarse a una definición eterna —“ahora estamos juntos”, dijo— refleja un enfoque que prioriza la convivencia respetuosa y la crianza compartida sin presiones externas.

