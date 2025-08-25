Desde Dobby a una diosa angelical, los particulares looks de Sol, la hija de El Polaco y Karina La Princesita, en Bariloche

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en seguir el viaje a Bariloche de Sol Cwirkaluk, la hija de El Polaco y Karina La Princesita. La joven es una de las influencers más seguidas en TikTok e Instagram, y que no duda en mostrar sus talentos musicales, al igual que la relación que mantiene con su mamá. Sin embargo, en los últimos días, se dedicó a mostrar todas las noches de su viaje de egresados, y fascinó a los expertos con los particulares looks.

Los looks de Sol, la hija de El Polaco y Karina La Princesita, en Bariloche

Noche 1: Bizarra y Dobby, el elfo libre

En su llegada a Bariloche, la joven se encontró con el primer boliche y fiesta temática: la bizarra. La misma se basa en ponerse looks fuera de lo común o que recuerden a algo lejos de lo que sería considerado fashionista. Amante de Harry Potter y dispuesta a llevarse las miradas de todos, Sol decidió ir por un disfraz muy peculiar y que provocó las risas en los usuarios. Para la ocasión se vistió como Dobby, el elfo que ayuda al mago durante algunas de las películas. Con un vestido de solo un hombro manchado, se agregó una nariz y orejas puntiagudas y cerró el atuendo con unas sandalias cómodas y medias blancas.

Dobby, el look bizarro de Sol

Noche 2: Disfraz de Angel Victoria Secret

Para la segunda noche del increíble viaje, le tocó la fiesta de disfraces, donde cada uno se une con sus amigos para hacer una organización en conjunto o individual. En su caso, Sol desplegó todo su amor por el mundo de la moda y trajo una de los personajes más icónicos a nivel internacional: los ángeles de Victoria Secret. Las modelos siempre eligen conjuntos sensuales para finalizar la pasarela, y la hija de los cantantes optó por un corset y una pollera corta dorada. Para darle el toque final, unas alas chicas y cómodas terminaban de cerrar el look, que encantó a todos sus seguidores.

Sol, una diosa angelical

Noche 3: Pinkie Pie en una noche bizarra

A pesar del cansancio que comenzó a sentir, y emocionada por todas las noches que le restan por vivir, decidió volver a ir por un conjunto bizarro para la cuarta salida con el grupo. Para eso se inspiró en Pinkie Pie, el famoso personaje de la franquicia My Little Pony. Para la ocasión, se alejó de la sensualidad de los colores oscuros y fuertes, y mostró que los pasteles pueden ser perfectos para una salida nocturna. Con un top manga larga, marcó la sensualidad del celeste con el escote en V y una mini falda rosa de volados. Finalmente, lo cerró con unas medias largas y unas zapatillas cómodas para aguantar hasta cerrar boliche.

La tercera noche de Sol como Pinkie Pie

Noche 4: Semáforo, no disponible por Justin Bieber

El pasado domingo, vivió la noche que marca la mitad del viaje, y mostró en redes sociales su amor por un reconocido cantante. La cuarta fiesta se denomina Semáforo, donde todos visten de colores rojo, amarillo o verde para marcar si están solteros o en pareja. La hija de El Polaco y Karina la Princesita dejó en claro su enamoramiento por Justin Bieber, y lució un short de jean comfy con una remera del cantante donde se lee "I love my boyfriend" (Amo a mi novio, en español). Sol optó por hacer un estilo de Tumblr 2014, con anteojos en composé y unas botas de caña alta.

El look de Sol estilo 2014 y con Justin Bieber como amor

Sol Cwirkaluk, la hija de El Polaco y Karina La Princesita, está pasando los mejores días de su vida, rodeada de amigos y diversión. Si bien su papá no pudo ser el acompañante, debido a un problema de salud que tuvo, la joven se lució con los looks y marcó tendencia entre los fanáticos de la moda.

