Adiós a las camperas de jean: el look rock chic de María Vázquez que se impone esta primavera

María Vázquez es dueña de un estilo versátil y sofisticado. La conductora volvió a impactar con un nuevo atuendo que eligió para una salida de día al aire libre. Como era de esperarse, sus miles de seguidores quedaron impactados al ver su propuesta súper fashionista y le dejaron sus "likes".

María Vázquez mostró cómo armar un look rock chic con prendas claves para esta primavera

María Vázquez deslumbró, una vez más, con un look que combina elegancia, personalidad y ese toque rebelde que caracteriza al estilo rocker chic. En esta ocasión, la modelo se fotografió en un entorno natural, lo que realza aún más el contraste de sus prendas claves para armar este outfit.

La esposa del polista Adolfo Cambiaso apostó por una mezcla de texturas y tonos neutros que logran un equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo audaz: pollera larga de satén color champagne y top tejido en tono beige claro. La primera pieza le aportó movimiento y brillo con ese toque glamoroso, que eleva su elección, mientras que la segunda posee un diseño simple pero fresco y sensual.

María Vázquez

Esta base en tonos claros funciona como lienzo ideal para incorporar la protagonista de su estilismo. Se trata de una campera de cuero negro con cuello de corderito y hebillas grandes metálicas. Este ítem se caracteriza por su espíritu rockero y descontracturado, que logra complementarse muy bien al look, y es uno de los favoritos de esta temporada.

María Vázquez

Para convertirlo en una vestimenta súper chic y fiel a su estilo versátil, María Vázquez sumó un calzado de gamuza en color marrón claro y una cartera tipo bandolera del mismo material. Este accesorio contó con detalles boho chic como los flecos, las techas y su particular diseño. Además, sumó unas gafas de sol oscuras de estilo aviador oversize con lentes marrones y montura metálica dorada. Este modelo clásico y atemporal aporta un aire sofisticado y elegante, al mismo tiempo que refuerza la impronta de su atuendo.

María Vázquez

El aire rock chic de su look se percibe justamente en esa mezcla entre materiales opuestos como el cuero, el tejido, la gamuza y el satén. Debido a sus conocimientos sobre moda, María Vázquez equilibró perfectamente ambos mundos logrando así una propuesta moderna, urbana y con mucho carácter.

María Vázquez

Para acompañar este atuendo ideal para una tarde soleada y al aire libre, María Vázquez llevó su cabello suelto y con rulos definidos. En cuanto a su maquillaje, se caracterizó por ser natural y glowy, acompañado de un rubor y un labial rosa nude.

De esta manera, María Vázquez le dijo adiós a las camperas de jean que suelen usarse en esta época del año y apostó por un look rock chic que promete imponerse con todo esta primavera. A las pocas horas, sus fotos cosecharon cientos de halagos y corazoncitos en Instagram.

Adiós a los jeans wide leg: María Vázquez marca tendencia con los pantalones que dominan la primavera

María Vázquez impactó con un look que redefine el uso del denim en clave primaveral. La modelo se despide de los tradicionales jeans wide leg para elegir una propuesta más audaz, que combina estructura, tonos oscuros y un corte que recupera protagonismo en los conjuntos urbanos.

Se trata de los pantalones rectos, el cual escogió para ir de compras en un shopping. La prenda lleva una tonalidad oscura, estructura firme y es de tiro alto. Su diseño logra ajustarse a su cuerpo sin perder comodidad y se destaca por una cintura marcada.

Este estilo de pantalones, más cercano al estilo clásico que al oversize, recupera protagonismo en los looks urbanos y se impone como una opción versátil para el día a día. La elección de María Vázquez se completa con una musculosa negra sin mangas, de corte limpio y tejido liviano, y un par de de zapatillas de suela baja.