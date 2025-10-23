Adiós a los jeans wide leg: María Vázquez marca tendencia con los pantalones que dominan la primavera

María Vázquez se anticipa a la temporada con un look que redefine el uso del denim en clave primaveral. Adiós a los jeans wide leg: su elección combina estructura, tonos oscuros y un corte que recupera protagonismo en los conjuntos urbanos. El modelo elegido se adapta con naturalidad a distintos estilos y contextos.

María Vázquez marca tendencia con una propuesta que deja atrás los clásicos jeans wide legy se enfoca en una silueta más definida. El modelo elegido, de corte recto y cintura alta, se instala como una opción clave para los días cálidos. La combinación con prendas neutras y detalles puntuales refuerza la estética sobria del atuendo.

En una reciente aparición, la empresaria eligió un conjunto sobrio y funcional que se alinea con las nuevas preferencias de temporada. El outfit, fotografiado en medio de un shopping, combina un pantalón de denim oscuro de corte recto, tiro alto y estructura firme. El modelo se ajusta al cuerpo de la modelo sin perder comodidad, y se destaca por una cintura marcada.

Este estilo de pantalones, más cercano al estilo clásico que al oversize, recupera protagonismo en los looks urbanos y se impone como una opción versátil para el día a día. La elección de María Vázquez se completa con una musculosa negra sin mangas, de corte limpio y tejido liviano, que aporta un toque urbano al conjunto.

Por otro lado, para el calzado eligió unas zapatillas con diseño estampado, sumando un toque informal y marcando una estética relajada, definiendo la primavera 2025. El pelo suelto con pequeñas ondas acompaña la propuesta con naturalidad, sin accesorios ni elementos que desvíen la atención del conjunto.

El estilo de pantalón que eligió María Vázquez, que se aleja del volumen de los wide leg y se acerca a una silueta más estructurada, forma parte de las tendencias que se consolidan en las pasarelas y el street style. Los jeans rectos de tonos oscuros, especialmente en azul profundo o negro, son una de las piezas clave para esta temporada.

El original look en tendencia que compartieron María Vázquez y Wanda Nara

María Vázquez coincidió con Wanda Nara al declinarse por una de las apuestas más visibles de esta primavera. La modelo lució con un vestido blanco con estampados de lunares negros. El corte de esta prenda es relajado, con caída suave y largo medio, ideal para climas cálidos. El diseño remite a una estética vintage.

Por su parte, la empresaria utilizó un look muy similar en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025. En el evento se la vio con un vestido negro ajustado a su silueta con estampado de lunares blancos. Este tipo de diseño remite a la elegancia de los años 50, pero se revitaliza en cada temporada.

María Vázquez marca tendencia con los pantalones que dominan la primavera y confirma el giro estilístico que deja atrás los jeans wide leg. Su elección, basada en cortes rectos, tonos oscuros y detalles puntuales, se alinea con una temporada que prioriza la funcionalidad y la estética sobria.

