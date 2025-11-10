Valu Cervantes confirmó que se va de MasterChef y defendió a Enzo Fernández: "No es por él, lo hago por mi hija"

La imagen pública de Valentina Cervantes cobró fuerza luego de su abrupta separación con Enzo Fernández a fines del año pasado. Tras haber superado la crisis, la flamante pareja volvió a mostrarse nuevamente unida, pero los medios de comunicación y las principales marcas de indumentaria y productos de belleza se interesaron en su perfil. Tal es asói que fue convocada a uno de los principales programas de la televisión abierta: MasterChef Celebrity.

La joven de 25 años aceptó sin dudarlo, aunque a tan sólo un mes de haber comenzado el reality y tras ser una de las concursantes más destacadas, renunció para volver a Inglaterra a acompañar al jugador y a centrarse en la crianza de sus hijos: Olivia y Benjamín. Así lo explicó este lunes 10 de noviembre en A La Barbarossa (Telefe), donde confesó los verdaderos motivos que la llevaron a abandonarlo todo.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Valentina Cervantes abrió su corazón con Georgina Barbarossa

Esta mañana, el ciclo que conduce Georgina Barbarossa contó con la presencia de Valentina Cervantes, la joven revelación de MasterChef Celebrity de este año. Su dedicación y entrega en la cocina combinada con su dulzura y templanza hicieron que se consagre como una de las figuras más prometedoras de la farándula argentina notando en ella un estilo único. Sin embargo, no todo es color de rosas para la creadora de contenidos.

A tan sólo pocas semanas de comenzar el concurso de cocina, tomó la tajante decisión de renunciar. “Si, por ahora me voy. Lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, está escolarizada allá en Inglaterra”, comenzó diciendo ante la escucha atenta de la conductora y los panelistas del magazine matutino.

“Así que agarré ahora unas vacaciones allá. Pero ella estuvo viviendo un mes con el papá (Enzo Fernández) allá sola y mis hijos no son nenes que están acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo a nadie con cama adentro”, se sinceró haciendo hincapié que su decisión se debe exclusivamente a la necesidad de volver a ejercer su maternidad ante el requerimiento de la niña que la extraña.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

“Duermen con nosotros. La llevo yo al colegio, la baño yo… Enzo entrena, concentra. Tiene una agenda muy ocupada y esos dos o tres días, mi hija se tiene que quedar con la niñera”, amplió. Durante este período de receso escolar en el país europeo, la nena viajó a Argentina para reencontrarse con su madre. “Vino porque tenía vacaciones y por el cumpleaños de Benja. La idea era que vuelva a hacer lo mismo que hizo y no quiere”, relató.

Valentina Cervantes limpió el nombre de Enzo Fernández como el causante de su renuncia

Valentina Cervantes manifestó que, si bien la niñera es su cuñada, quien la ayuda a llevar adelante la crianza y los quehaceres cotidianos de su primogénita, lo cierto es que en la actualidad elige dejar todo por ella. Asimismo, reconoció la ayuda que tiene por parte de su hermano y de la cuidadora de niños, dijo tajante ante la posibilidad de que viajen a Europa: “No es lo mismo”.

Valentina Cervantes | Twitter

A pesar de haber dejado armada toda la logística para que ella pudiera participar de MasterChef Celebrity, donde contaba con la ayuda de los abuelos -los papás de Enzo Fernández- y hasta de su propio hermano y cuñada, lo cierto es que no pudo dominar uno de los factores que es el suplir su ausencia como mamá. En esta línea, el Día de la Madre fue crucial para afrontar esta dicotomía entre seguir en el país o velar por el bienestar emocional de su familia.

“Enzo me extraña. Gracias a Dios me extraña. Prefiero que me extrañe a que no. A los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también extrañan al papá”, lanzó erradicando las versiones que sugerían que había sido el atleta quien le habría pedido que deje el certamen. Valentina explicó que su pareja entiende a la perfección su trabajo, como así también ella lo entiende a él. “Pero es más un tema de mi hija. Yo ante todo digo: ´yo soy mamá´”, sentenció haciendo hincapié en su convicción de dejar todo para acompañar a Olivia en la escolarización en Reino Unido.

De esta manera, Valentina Cervantes aclaró los rumores que se la vincula a una presunta violencia económica por parte de Enzo Fernández, dejando bien en claro que es una determinación personal para anteponer las necesidades de Olivia ante sus intereses laborales. Hasta el momento, no se sabe cuándo será la fecha de su regreso a Inglaterra, aunque sí se sabe que su renuncia no tiene vuelta atrás.

NB