María Vázquez siempre va detrás de las tendencias y esta vez no fue la excepción. Con la llegada de la primavera, la modelo apostó por un estampado que causa furor en Europa y que promete generar la misma sensación en la Argentina. De hecho, la primera en animarse a llevarlo fue Wanda Nara en la entrega de los Martín Fierro 2025 y ahora María se suma con un look adaptado a su estilo sofisticado.

El original look en tendencia que comparten María Vázquez y Wanda Nara

La alfombra roja de los Martín Fierro sirvió para que las figuras compartan las tendencias de la temporada. Una de ellas fue el estampado con lunares blancos y negros, que lució Wanda Nara en su ceñido vestido de inspiración retro. En las últimas horas, este diseño también fue elegido por María Vázquez, quien se proclamó fanática de esta moda que promete pisar fuerte en nuestro país.

"Full lunares", escribió la esposa de Adolfo Cambiaso en su red social de Instagram y cosechó una lluvia de halagos. "Amo esos lunares", "Siempre chic", "Hermosa", "Siempre bella", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la conductora en su publicación.

María Vázquez

En las imágenes que compartió con sus miles de seguidores se la puede ver posando con un look fresco y femenino compuesto por un vestido corto en tono blanco con estampado de lunares negros, uno de los prints que se consolida como el preferido tanto en pasarelas como en el street style.

Su atuendo se destacó por llevar una silueta suelta con mangas abullonadas y falda plisada, que aporta comodidad para los días soleados de primavera. Para elevar su propuesta trendy, María Vázquez sumó un cinturón trenzado bicolor, en azul y rojo, y un particular accesorio que llamó la atención de las personas que siguen su contenido fashionista.

Se trata de un bolso con forma cilíndrica y de estructura rígida, que está confeccionado en fibras naturales en tono crudo. El detalle de un dibujo geométrico en azul marino recorre la parte inferior y el borde de la tapa, lo que realza su impronta artesanal. Además, este complemento demuestra la importancia que le brinda María Vázquez a lo hecho a mano. Sin dudas, la top model logró con esto darle un aire relajado y playero a su sofisticado vestido.

María Vázquez

Su estilismo se completó con un cabello suelto con ondas al natural y un maquillaje glowy en tonos tierra, logrando así el equilibrio perfecto entre frescura, simpleza y la tendencia de su atuendo. Tal como dijo Wanda Nara al defender su outfit, que fue muy criticado en las redes sociales y en algunos programas de espectáculo, los lunares blanco y negro es lo que se viene, y María Vázquez lo sabe bien por eso no dudó en apostar por ellos en un look ideal para disfrutar de un paseo por su estancia en plena tarde.

De esta manera, María Vázquez confirma que los lunares son el estampado estrella de la temporada, demostrando cómo este clásico se reinventa y se adapta a un estilo actual, versátil y refinado, y se suma a la tendencia que ya impuso Wanda Nara en la red carpet de los Martin Fierro 2025.