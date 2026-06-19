Carola Reyna se sinceró sobre la ausencia que marcó su vida: “Fue un cachetazo”

Durante una entrevista con Luis Novaresio, Carola Reyna abrió una puerta a uno de los aspectos más íntimos de su vida personal. La actriz fue consultada sobre su hijo Rafael Candino, quien desde hace varios años reside en España, y no dudó en compartir las emociones que le genera tenerlo lejos.

Carola Reyna y su hijo Rafael

Con la honestidad que la caracteriza, Carola Reyna explicó que, aunque acompaña y celebra el camino que eligió su hijo, la distancia sigue siendo un desafío emocional. Lejos de dramatizar la situación, reflexionó sobre las contradicciones que atraviesan muchas madres cuando los hijos construyen su vida lejos del hogar y comienzan una nueva etapa independiente.

Así vive Carola Reyna la distancia con su hijo

Ante la consulta de Luis Novaresio sobre qué siente al tener a su hijo viviendo en otro país, Carola Reyna respondió sin dudarlo: “De todo”. A partir de allí desarrolló una reflexión sobre la maternidad y el desapego: “Que un hijo se vaya, en un momento es un cachetazo. A lo que uno había fantaseado, al ego... no sé bien a dónde”, expresó. La actriz explicó que una de las cuestiones más difíciles es dejar de compartir una misma cotidianeidad: “Dejar de compartir un cotidiano, que aunque no sea un cotidiano, una realidad, un país, un momento del día, un ‘hoy llueve para todos’, ¿viste? No, no son boludeces”, reflexionó.

Sin embargo, aclaró que nunca vivió la situación como una tragedia y que siempre intentó poner sus sentimientos en perspectiva: “Hay gente que dice ‘¡Qué horror!’. No, no, no. No te morís, no es un horror. Horror es otra cosa”, señaló. Al mismo tiempo, Carola Reyna reconoció que la nostalgia sigue presente: “Sí, sí, pero yo también hago la mía y a veces lo extraño un montón”, confesó. “También es verdad que está haciendo lo que quiere, que está cumpliendo con su vida, con un laburo que le encanta. Está mezclado todo el tiempo. Hay contradicción todo el tiempo”, concluyó la actriz.

Rafael Candino, el hijo de Carola Reyna que construyó una exitosa carrera en España

Rafael Candino vive en España desde hace aproximadamente diez años y logró desarrollar una destacada carrera dentro de la industria audiovisual europea. Formado en la Fundación Universidad del Cine de Buenos Aires, el hijo de Carola Reyna actualmente trabaja como jefe de producción en importantes proyectos internacionales.

Carola Reyna y su hijo Rafael

Aunque la distancia forma parte de la vida cotidiana de ambos, Carola Reyna siempre manifestó el orgullo que siente por el recorrido profesional de su hijo. De hecho, la experiencia de verlo partir y construir su vida en otro continente terminó inspirando uno de sus proyectos más personales: Okãsan, un unipersonal teatral que aborda justamente el proceso de una madre que aprende a soltar para que su hijo pueda desplegar su propio destino.