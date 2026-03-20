Lejos de la Argentina, la nueva apuesta laboral de Boy Olmi y Carola Reyna que los posiciona por primera vez en Europa

Boy Olmi vuelve a apostar por un proyecto profundamente personal con el estreno de “BOY” en Madrid, una propuesta escénica que lo encuentra en un momento de exploración y búsqueda. Lejos de una obra tradicional, el actor se sumerge en un formato que combina introspección, entrega emocional y una mirada honesta sobre su propia identidad.

Boy Olmi

La propuesta llegará al Espacio Mistral, ubicado en Avenida de Portugal 137, los días 11 y 18 de abril a las 20 horas. Allí, Boy Olmi presentará este “experimento escénico sin ficción”, una experiencia teatral en la que se corre de los artificios del personaje para preguntarse quién es más allá de su trayectoria, sus recuerdos y todo aquello que lo fue construyendo a lo largo del tiempo.

De qué trata“BOY”, la nueva apuesta de Boy Olmi

“BOY” se presenta como una obra distinta dentro del camino artístico de Boy Olmi. Según describe el actor, no se trata solo de una representación, sino de un espacio de reflexión profunda donde pone en juego su propia historia, la carga ancestral y las emociones más primarias que definen su identidad.

El espectáculo surge como el resultado de años de trabajo y de un giro inesperado en su búsqueda personal. Desde esa entrega, Boy Olmi propone una experiencia que no solo lo interpela a él, sino también al público, al invitarlo a mirar hacia adentro y conectar con preguntas universales sobre la existencia.

La complicidad de Boy Olmi y Carola Reyna en esta nueva etapa

En paralelo con el anuncio de las funciones, Boy Olmi y Carola Reyna compartieron en redes sociales un video que mostró el detrás como se preparan para este nuevo viaje. Allí se los vio organizando y hablando con humor sobre las valijas, ya que ambos viajarán a Madrid para presentar sus respectivas obras.

Boy Olmi y Carola Reyna

“Mi ropa de Okaza va todo en el carry-on”, comentó Carola Reyna, mientras explicaba cómo iba a acomodar también el vestuario de su espectáculo. Boy Olmi siguió el intercambio con complicidad y remarcó que los dos van a hacer sus obras, en una charla relajada que también dejó entrever la expectativa por el reencuentro con el público en Madrid.