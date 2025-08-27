El reclamo de Pampita a Tini Stoessel: "Me lo robó"

Pampita volvió a dejar su sello de espontaneidad y autenticidad durante la última emisión de Los 8 Escalones. Todo comenzó durante un segmento del programa en donde uno de los participantes debía responder una pregunta sobre Tini Stoessel.

“La artista argentina nació en la década del ’90, ¿verdadero o falso?”, preguntó la conductora. El concursante respondió correctamente, lo que llevó a una conversación sobre el presente de la cantante.

Pampita

“Vos sabés que se nos casa, ¿viste?, con De Paul”, comentó Marcelo Polino. Ante el comentario, Pampita rápidamente reaccionó: “Pero todavía no lo dicen, yo le veo un anillo ahí que se le cae la mano directamente”. A lo que el presentador contestó: “Sí, pero Oriana Sabatini dio una nota y como que dio a entender que estaba invitada, entonces ahí como que empezamos a atar cabos”.

El reclamo de Pampita a Tini Stoessel

Con su característico humor, Pampita reaccionó al comentario de Polino: “¡Ay, Dios mío! Yo le voy a preguntar a Zacarías, que me peinó hoy, a ver si sabe algo. Que me lo robó Tini, porque se lo llevó como un mes. Después le saco info y te paso Marce, ¿sí?”. La ligereza del comentario de la conductora generó un ambiente divertido.

Continuando con el intercambio de opiniones sobre la boda de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul, Marcelo Polino recordó que todavía no hay fecha para la boda, pero que según un comentario reciente de Sabatini, ella es una de las invitadas a la ceremonia, algo que hizo sonreír a la periodista.

La complicidad de Pampita y Marcelo Polino

Más allá del reclamo, el segmento generado por Pampita y Marcelo Polino dejó en evidencia la complicidad entre los conductores, quienes se mostraron atentos a seguir de cerca los pasos de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La broma del “robo” añadió un toque de frescura al programa, logrando mantener a la audiencia entretenida.

Marcelo Polino en +CARAS

Este tipo de interacciones ha logrado consolidar al programa conducido por Pampita, como un espacio que logra combinar la información con la ligereza de contenido, sin perder la esencia de la misma, consiguiendo así que tanto los conductores como los invitados se sientan cómodos durante el programa.