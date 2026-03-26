Se casó Rocío, la hija de Lucía Galán: los looks modernos y relajados del civil

Una nueva historia de amor se selló en el registro civil de la Ciudad de Buenos Aires. Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi, co-manager de Los Pimpinela, dieron el sí frente a la jueza y todos sus seres queridos, en una ceremonia íntima y romántica. La pareja se casó, tras seis años de relación de novios, y provocaron la emoción de todos sus seguidores. Ellos no fueron los únicos en compartir algunas postales, Lucía Galán se llevó los halagos con un tierno mensaje.

El casamiento de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi

Así fue el íntimo casamiento de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi

El 25 de marzo, Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi, co-manager de Los Pimpinela, sellaron su relación de seis años en el Registro Civil, en el barrio de San Nicolás, de la Ciudad de Buenos Aires y se casaron. La ceremonia fue íntima y enterneció a todos los usuarios de las redes sociales con las postales que compartieron en sus cuentas de Instagram. En todas ellas, se los ve a los besos y abrazos, con una sonrisa en sus rostros.

El casamiento de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi

Rocío Hazán sorprendió con un look chic para su casamiento, alejándose de los clásicos vestidos blancos para la ocasión. Ella lució un pantalón sastrero gris, con unos tacos de baja estatura negros y una camisa de corte asimétrico. Damián Aramendi optó por un estilo canchero de traje azul francia con una remera blanca. Por su parte, Lucía Galán fue por el color tendencia del borgoña y una camisa de estampado llamativo. La cantante no dudó en compartir las mejores postales a través de sus redes sociales, y escribió, generando las felicitaciones de sus seguidores: "Imposible describir este día".

El casamiento de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi

La tierna historia de amor entre Rocío Hazán y Damián Aramendi

Rocío Hazán y Damián Aramendi se conocieron gracias a Lucía y Joaquín Galán. La pareja de cantantes trabajan junto al co-manager, lo que hizo que conociera a la hija de Lucía. Según dieron a conocer en algunos medios de comunicación, la relación entre ambos comenzó en secreto y se oficializó en su viaje a Las Vegas cuando le dieron a Los Pimpinela el Grammy a la Trayectoria.

En su momento, Lucía Galán se pronunció al respecto y reveló en broma, en “La Mesa de Mirtha Legrand”: "Ellos creían que ninguno sabía, pero nosotros sabíamos hace un montón. Cuando oficializaron, les dijimos: chicos, relájense". En esa misma entrevista, la artista concluyó emocionada por la relación de su hija: “Lo más lindo es ver que se quieren, que se acompañan. Y yo, como madre, no puedo pedir más que eso”.

El casamiento de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi

Finalmente, la pareja selló su amor el 25 de marzo, en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, y Damián Aramendi, co-manager de Los Pimpinela, dieron el sí, tras seis años de noviazgo, en un evento íntimo con su familia y seres queridos. Las postales generaron la ternura de todos los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en enviar sus mensajes de felicitaciones y esperar por una gran fiesta.

A.E