Los mejores looks del casamiento de Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán: de Vero Lozano y Patricia Sosa a Teresa Calandra

El pasado fin de semana, Rocío Hazán y Damián Aramendi dieron el sí definitivo en el civil, y celebraron con una fiesta llena de lujos y celebridades. La feliz pareja se rodearon de sus más cercanos, donde se destacaron algunas celebridades del ámbito de la música y del teatro. Desde Lucía y Joaquín Galán, pasando por Vero Lozano y Teresa Calandra hasta Patricia Sosa, mujeres y hombres impusieron tendencia en la moda, apostando alejados del total black y con detalles que elevaron el look.

El casamiento de Rocío Hazán y Damián Aramendi



Los mejores looks del casamiento de Rocío Hazán y Damián Aramendi

Lejos del total black, la originalidad de los colores combinados

El total black siempre fue uno de los elegidos claves para eventos de gala. Sin embargo, para el casamiento de Rocío Hazán, muchas de las celebridades optaron por alejarse de esto e imponer la elegancia a través de los colores y los bordados. Lucía Galán se lució en la fiesta de su hija con un vestido cerrado de combinación de negro y mostaza, con dibujos bordados de estilo histórico, dando una vuelta de tuerca a los clásicos. Vero Lozano, Patricia Sosa y Ana Rosenfeld también acompañaron a la cantante con algunos total terrenales, imponiendo el detalle con flecos brillosos, o diseños originales.

Patricia Sosa, Ana Rosenfeld

Teresa Calandra si eligió ir por los oscuros al momento de marcar la tendencia de los invitados, pero le dio una vuelta original cuando, en vez de un clásico vestido, optó por el enterizo de caída Oxford. Ella eligió el azul marino tendencia, con un escote en V de pequeño tamaño. En las puntas, se destacaba una línea de brillos que elevaba el look.

Lucía Galán, Vero Lozano, Teresa Calandra, Ana Rosenfeld, Marcelo Polino, Ángel De Brito

Los brillos como elemento clave

Una forma clave que elevar los looks son con detalles que llamen la atención. Sin embargo, mujeres como Susana Roccasalvo y Evelyn Scheidl coincidieron en un vestido total de brillos, sin llegar a opacar a la novia. Si bien el look se presentaba como un igual, tenía la diferencia de una caída de tul o de un escote pronunciado, de diseño sastrero y elegante. De esta manera, ambas periodistas pudieron presentar su estilo personal, con un parecido.

Sin embargo, no todas las celebridades decidieron marcar la diferencia. Algunas optaron por seguir con los clásicos, como Marcela Morelo, quien impuso el total black con un look elegante de camisa y pantalón. Los hombres invitados, como Marcelo Polino y Ángel De Brito, también demostraron que el clásico nunca falla, sobre todo al momento de lucir el traje sastrero con elegancia y sofisticación.

Susana Roccasalvo, Evelyn Scheidl

Los dos looks de novia de Rocío Hazán

Rocío Hazán fue la protagonista de la noche, junto a su esposo Damián Aramendi. Ambos mantuvieron su bajo perfil tanto en el civil como en la fiesta, pero dejaron en claro su amor por las prendas de diseño moderno. La hija de Lucía Galán optó por la combinación de camisa blanca y pantalón gris para su civil, pero cambió al romanticismo al llegar le momento de la fiesta. Para la ocasión, eligió un vestido de seda blanco de línea imperio, al cuerpo pero con caída suave y falda evasé con amplia cola. Como tercera prenda clave, fue por un blanco de silueta tipo wrap dress, con mangas cortas caídas sobre los hombros, ideal para disfrutar de la pista.

Romántico, minimalista y modernos: los looks de Rocío Hazán

El casamiento de Rocío Hazán y Damián Aramendi se robó los aplausos de todos y la emoción de varias celebridades. Los famosos no dudaron en aparecer en el gran festejo, imponiendo lo mejor de la moda para disfrutar de una noche a puro baile y diversión. Lejos del clásico negro, todos ellos dieron la diferencia, marcando sus estilos personales y acompañando a la modernidad que caracteriza a la pareja principal en todos los eventos que realizan.

A.E