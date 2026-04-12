El regreso de los 70: Nicole Neumann rescató la tendencia más arriesgada de la década y demostró cómo llevarla en pleno 2026

En el volátil mundo de la moda, donde las tendencias nacen y mueren a la velocidad de un 'scroll', solo unas pocas figuras logran anticiparse al resto y dictar qué es lo que realmente se usará. Nicole Neumann es, sin duda, una de ellas. Con décadas de trayectoria sobre las pasarelas y una agudeza visual única, la modelo y conductora volvió a encender las redes sociales con un posteo que no es simplemente una foto de un outfit, sino una declaración de principios estética.

El look de Nicole Neumann que trae de nuevo los 70

Desde un paisaje que evoca la inmensidad del norte argentino, bajo un cielo límpido y rodeada de cerros, Nicole posó con un look que fusiona la sofisticación con el espíritu libre, rescatando lo mejor de la estética 'boho-chic' y llevándola a un nuevo nivel de lujo y detalle. Su elección no es casual: es la confirmación de que el minimalismo y el 'quiet luxury', que reinaron en las últimas temporadas, están listos para ceder terreno ante propuestas más ricas, texturadas y narrativas.

Nicole Neumann.

La pieza central de este outfit, y la que ha generado una ola de consultas en los comentarios de su publicación, son sus jeans. Nicole optó por un pantalón de tiro alto, de calce impecable y corte bota (bootcut), que estiliza la figura y le da un aire setentoso muy actual. Pero el verdadero secreto no es el corte, sino el trabajo artesanal en el ruedo.

A partir de la rodilla y hasta la basta, el denim azul clásico se ve interrumpido por un panel de tela brocada en un profundo tono borgoña o vino tinto. Este panel está profusamente decorado con bordados dorados, motivos arabescos y lo que parecen ser pequeñas incrustaciones de pedrería o espejos, creando un efecto visual de "patchwork de lujo". Este tipo de detalles elevan una prenda básica a la categoría de pieza de diseño, aportando un toque étnico y opulento que transforma por completo la propuesta. Es, literalmente, llevar una obra de arte en los pantalones.

El look de Nicole Neumann que rememora los 70.

Borgoña y Tierra: La paleta de Nicole Neumann que definirá el invierno

Para acompañar semejante prenda estrella, Nicole eligió una blusa que complementa sin competir. Se trata de una camisa de satén o seda en un tono uva o ciruela oscuro, que dialoga perfectamente con el borgoña de los bordados del jean. El tejido tiene una caída fluida que aporta movimiento y un sutil brillo que contrasta con la textura mate del denim. La decisión de llevarla remangada y con los primeros botones desprendidos le da ese aire descontracturado y "sin esfuerzo" (effortless chic) que define su estilo personal.

Los accesorios jugaron un rol fundamental para cerrar la narrativa del look. Nicole coronó su cabeza con un sombrero de fieltro color terracota o canela, un accesorio que no solo es funcional para el sol del mediodía en la montaña, sino que añade sofisticación. Alrededor de su cuello, un collar de múltiples capas con colgantes dorados y detalles de piedras completó el aire bohemio, mientras que unas botas cortas de cuero en tono tabaco, con la puntera visible bajo el ruedo del pantalón, confirmaron que este es el uniforme ideal para el invierno 2024: cómodo, abrigado y extremadamente 'cool'.

Nicole Neumann dejó ver su look en las redes sociales.

La lección de moda de Nicole Neumann con este look es clara: la temporada que se viene no será para los tímidos. Tras años de remeras blancas básicas y pantalones negros de corte perfecto, la tendencia se vuelca hacia la expresión personal a través de las texturas, los colores intensos y los detalles artesanales.

El bordado, el brocado, el patchwork y la mezcla de telas como el satén y el denim son las nuevas herramientas para construir un guardarropa con personalidad. Nicole Neumann demuestra que se puede ser elegante y sofisticada sin caer en la uniformidad del minimalismo. Su look es una invitación a jugar con la moda, a buscar piezas únicas y a entender que el verdadero lujo hoy en día es la capacidad de contar una historia a través de la ropa.