La respuesta de Manu Urcera a los rumores de separación de Nicole Neumann

Manu Urcera respondió a los rumores de separación de Nicole Neumann con un gesto breve que generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Su reacción se convirtió en un detalle que llamó la atención, sobre todo por la manera en la que eligió expresarse, reflejando cómo sigue su vínculo con la modelo.

Manu Urcera dejó en claro cómo está su relación con Nicole Neumann en medio de rumores de separación

Manu Urcera se refirió a los rumores de separación que lo rodean a él y a Nicole Neumann de manera simple y directa. El piloto eligió expresarse de una forma que sorprendió a todos sus seguidores y dejó en claro cómo transita este momento la pareja. Su reacción generó una ola de comentarios y reacciones sobre su matrimonio.

Nicole Neumann y Manu Urcera

En las últimas horas, la destacada modelo negó las especulaciones de ruptura que rodean su relación con el piloto. Durante el programa Puro Show (El Trece), Nancy Duré compartió un mensaje que la presentadora le envió desmintiendo lo sucedido. “No es verdad que me separé, para nada”, comentó.

Por otro lado, Nicole Neumann utilizó sus redes sociales para publicar un video en la mañana donde se la podía ver entrenando junto a Manu Urcera. “Acá, entrenando en familia”, escribió en el video. La historia dejaba en claro que la pareja está pasando tiempo en conjunto y compartiendo momentos cargados de complicidad.

Luego de la publicación de la conductora, el piloto de TC2000 utilizó sus redes sociales para repostear la historia de su esposa. Pero en sus redes sociales, él decidió agregar un corazón como detalle especial. El emoji elegido fue interpretado por sus seguidores como una forma de terminar con los rumores de separación.

Los rumores de ruptura que rodean a Nicole Neumann y Manu Urcera

En los últimos días, los rumores que hablaban de una separación entre Nicole Neumann y Manu Urcera cobraron fuerza luego de las palabras de Juan Etchegoyen. El periodista señaló en Mitra Live que ambos estaban separados, que no estaban involucrados terceros, pero que había una fuerte crisis que los habría llevado a dejar de vivir juntos.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Cabe destacar que la modelo y el piloto están juntos desde 2021, cuando iniciaron una relación tiempo después de conocerse por conocidos en común. El tiempo ayudó a consolidar la relación y a mediados de 2023 se casaron en una íntima ceremonia. Poco más de un año después de su casamiento nació su primer hijo, Cruz Urcera.

Las versiones de separación habían generado distintos comentarios en los últimos días, pero la respuesta de Nicole Neumann fue clara y directa. Por su parte, Manu Urcera terminó de dejar atrás los rumores de ruptura con una publicación donde se los puede ver a ambos abrazados luego de entrenar.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Manu Urcera respondió a los rumores de separación de Nicole Neumann con un gesto que se convirtió en el centro de atención. Su publicación dejó en claro que su relación con la modelo está pasando un buen momento. Además, su gesto en redes sociales mostró que ambos están compartiendo tiempo juntos sin importar los comentarios.

VDV