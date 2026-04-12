Así están hoy Matteo y Valentino, los hijos de Ricky Martin que lo acompañan en sus shows en la Argentina

La llegada de Ricky Martin a la Argentina volvió a encender la euforia de sus fanáticos, pero esta vez no llegó solo: sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, también forman parte de esta visita que combina música, familia y grandes producciones. Los adolescentes de 17 años, que crecieron prácticamente sobre los escenarios más impactantes del mundo, hoy se muestran cada vez más integrados al universo artístico de su padre, acompañándolo en una nueva serie de presentaciones en el país.

Matteo y Valentino, siempre unidos a Ricky Martin

Este fin de semana, Ricky Martin aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” procedente de Paraguay, a bordo de un chárter privado junto a sus hijos mellizos Valentino y Matteo. Tras su arribo, la familia se trasladó en vehículos altamente custodiados hacia el glamoroso barrio de Recoleta, donde eligieron instalarse durante su estadía. El destino, sinónimo de discreción y confort, les permitirá resguardarse del intenso ritmo que impone la agenda artística del cantante. No obstante, no solo la presencia del músico genera expectativas, sino sus herederos, quienes se suelen mostrar muy unidos con su papá.

Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin en Japón | Instagram

Matteo y Valentino nacieron el 9 de agosto de 2008, cuando llegaron al mundo con apenas minutos de diferencia mediante gestación subrogada. Desde entonces, el intérprete dejó en claro que su rol como padre ocupa un lugar central en su vida, motivo por el cual siempre buscó integrarlos en su rutina laboral y en sus viajes internacionales. Así, los adolescentes crecieron entre aeropuertos, ensayos y grandes conciertos, sin descuidar su formación académica.

Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin junto a Kamala | Instagram

En el plano familiar, los jóvenes comparten su vida con el artista plástico Jwan Yosef, esposo del solista, quien también forma parte indispensable del núcleo familiar. La dinámica entre ellos se caracteriza por la complicidad y el acompañamiento constante; un vínculo que se refleja en cada aparición pública y en los momentos que el cantante decide compartir con sus fanáticos.

Matteo y Valentino llevan a cabo vidas diferentes

Mientras Valentino encontró en el universo digital un espacio para expresarse, Matteo parece haber desarrollado un perfil más introspectivo y alejado de la mirada pública. Tino, el nombre artístico que eligió el joven, se destaca en la plataforma TikTok, donde despliega coreografías, trends y contenidos que revelan su fascinación por el anime, las acrobacias y el hip hop. Con miles de seguidores en esta app de integración social, demuestra una naturalidad frente a cámara desplegando su carga genética artista que lo une a Ricky Martin.

Por su parte, Matteo dejó entrever su inclinación artística más musical cuando se lo vio participar en el set de grabación de un videoclip junto a Ricky en 2022. A diferencia de su hermano, mantiene un perfil más reservado y alejado del foco mediático, lo que despierta aún más curiosidad entre los usuarios. Sin redes sociales públicas y con apariciones más acotadas, su presencia siempre resulta una sorpresa para los fans.

Hoy, instalados en la Argentina y acompañando cada detalle de la gira, los hijos mellizos de Ricky Martin se convierten en testigos privilegiados del espectáculo que su padre despliega sobre el escenario. Entre ensayos, viajes y momentos de ocio y recreación compartidos en familia, Matteo y Valentino continúan escribiendo su propia historia, mientras consolidan un vínculo que combina arte, familia y una vida marcada por la música y la fama.

NB