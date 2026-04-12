El divertido peinado de Ana García Moritán que cautivó a Pampita: "Ella sale así"

Ana García Moritán volvió a robarse todas las miradas en redes sociales y, esta vez, lo hizo con un peinado tan delicado como llamativo. La hija de Pampita protagonizó un tierno video que la modelo compartió en sus historias de Instagram, donde se la ve mientras terminan de arreglarla antes de salir.

La conductora acompañó la divertida escena con una frase que resume a la perfección la personalidad de su hija: “Ella sale así…”, dejando en claro que la pequeña no se preocupa demasiado por su beauty look.

Pampita y Ana García Moritán

El divertido peinado de Ana García Moritán que cautivó a Pampita

En las imágenes que la conductora compartió en sus redes sociales, Ana García Moritán aparece sentada, concentrada en su propio mundo mientras juega, ajena al armado de su look. Su peinado es, sin dudas, el gran protagonista: dos pequeños rodetes altos le dan un aire divertido y canchero, mientras que varias trencitas finas, algunas intervenidas con hilos de colores, suman un toque bohemio.

El detalle que eleva todo el estilismo es un aplique de strass en forma de hojas que cae sobre su frente, aportando brillo y un guiño fashionista digno de una mini influencer. Este tipo de accesorios, cada vez más vistos en tendencias infantiles, combinan fantasía y estilo, y en Ana funcionan a la perfección.

El divertido peinado de Ana García Moritán

El look romántico de Ana García Moritán

En cuanto al look, la hija de Pampita eligió una blusa en tonos claros con estampa floral, que refuerza ese aire dulce y primaveral. La elección de los accesorios también acompaña la propuesta: un collar de cuentas en color fucsia suma contraste y energía, mientras que pequeñas pulseras y detalles completan un outfit pensado en clave divertida.

Más allá del resultado final, lo que más llamó la atención fue la actitud de Anita durante todo el proceso. Lejos de posar o mostrarse pendiente de la cámara, se la ve natural, entretenida y completamente despreocupada, un rasgo que ya la posiciona como una de las mini figuras más auténticas de las redes.