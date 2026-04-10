El dolor de Nazarena Vélez por la muerte de su hermana: qué le pasó a Jazmín Vélez

Nazarena Vélez volvió a atravesar una fecha muy sensible y esta vez lo mostró con un mensaje breve, pero cargado de dolor. En una publicación de Instagram compartió una foto abrazada a su hermana Jazmín y escribió: “Te extraño hermana. Jazmín, 16 años en el cielo”. La frase apareció justo en un nuevo aniversario de una tragedia que marcó para siempre su vida y que, con el paso del tiempo, sigue siendo una herida abierta.

Nazarena Vélez y la tragedia que cambió a su familia

La historia detrás del posteo de Nazarena Vélez vuelve a la madrugada del 9 de abril de 2010, cuando Jazmín Vélez murió en un accidente automovilístico en la autopista Perito Moreno, a la altura de Liniers. Tenía 21 años y viajaba con amigos en un Renault Sandero Stepway. Según la reconstrucción que se hizo entonces, el conductor, que era menor de edad, se distrajo al mirar otro choque que había ocurrido minutos antes en la autopista, perdió el control del auto y terminó impactando contra el guardarrail. El vehículo dio un trompo, golpeó contra el otro lateral y Jazmín, que iba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, salió despedida.

El posteo de Nazarena Vélez por el aniversario del fallecimiento de su hermana Jazmín

La violencia del accidente fue devastadora. En aquel momento incluso se investigó si, después de salir despedida, la joven había sido atropellada por otro auto que circulaba por la autopista. Más allá de esa hipótesis, lo cierto es que murió en el acto y la noticia golpeó a toda la familia. Nazarena, que en ese momento estaba embarazada de seis meses de Thiago, fue al lugar del accidente y atravesó una crisis nerviosa. Meses después contó públicamente que, tras la muerte de su hermana, tuvo que buscar motivos para seguir viva: aferrarse a sus hijos y al bebé que esperaba.

Nazarena Vélez y la culpa que arrastró durante años por la muerte de su hermana

Con los años, Nazarena habló varias veces de la culpa que sintió durante mucho tiempo. En una entrevista recordó: “La culpa la tuve durante muchísimos años de haberle dicho que venga a vivir conmigo” y agregó que pensaba que, si Jazmín se hubiera quedado en Puerto Madryn, tal vez seguiría viva. Recién después de un trabajo interno muy profundo pudo empezar a correrse de esa idea. “Después entendí que no era mi culpa, porque sino me iba a volver loca… hice lo mejor, que me la traje para que sea feliz”, terminó reconociendo.

Por eso, el mensaje en este nuevo aniversario no fue uno más. Llegó en una fecha que para Nazarena Vélez sigue teniendo un peso enorme y volvió a mostrar que la ausencia de Jazmín sigue muy presente. Dieciséis años después, su recuerdo aparece en sus redes, en sus palabras y en la forma en que habla de su familia.