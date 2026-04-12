El fin de semana de campo de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl: bosque, cabalgatas y meriendas increíbles

Para Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl este fin de semana se transformó en una gran experiencia entre amigas. A través de sus redes sociales, las exmodelos compartieron imágenes de lo que fueron sus jornadas de relax a pura diversión, complicidad y conexión con la naturaleza, donde el bosque, las cabalgatas y las meriendas de lujo estuvieron a la orden del día.

Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl, amigas inseparables

Este segundo fin de semana de abril, Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl -junto a Grace Camara- dejaron de lado el bullicio de la ciudad y se sumergieron en una experiencia única entre amigas. Las empresarias arribaron a la casa de campo de Teresa Calandra ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires, quien ofició de anfitriona.

El fin de semana de campo de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl | Instagram

En esta línea, la propia Nequi señaló: “Divino fin de semana en el campo y libertad. Paseos eternos por el bosque, cabalgatas y charlas que se quedan para siempre. Risas cómplices, un poco de magia... y recuerdos que ya son para toda la vida”. Además, agregó: “Entre risas que no se pueden disimular y esa complicidad que nos identifica. Entre el verde, el aire puro y mucha alegría... haciendo de cada momento un pequeño gran festejo”.

Nequi Galotti y Evelyn Scheild | Instagram

En las postales compartidas en la famosa red social de la camarita, se la puede observar al cuarteto de amigas caminando por el amplio jardín respirando aire puro y maravillándose por el paisaje. Además, aprovecharon el bosque para practicar la arboterapia, la práctica ancestral que se basa en la creencia de abrazar a un árbol para recibir la energía vital a través de su tronco. Como si esto fuese poco, como si fuesen niñas, treparon a las ramas más altas.

El fin de semana de campo de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl | Instagram

Por su parte, Evelyn también aprovechó para dejar sus impresiones al respecto de esta escapada a la jornada campestre. “Fin de semana de luxe con amigas tan queridas!”, manifestó, en los comentarios de la publicación de la ex conductora de TV. No obstante, cada integrante del viaje manifestó de manera individual en sus plataformas de interacción social, sus vivencias al respecto. Entre tantas fotos repletas de sonrisas, complicidad, contacto con animales domésticos y caballos, todas coincidieron en lo mismo: la vivencia de lo más simple, pero significativo de la vida: el disfrute con seres queridos.

El fin de semana de campo de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl | Instagram

Cabalgata y gastronomía cien por ciento campestre

Como no podía ser de otra manera, Nequi Galotti, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y Grace Camara disfrutaron de una distendida cabalgata por los caminos que bordeaban la residencia de la diseñadora. "El sonido de la naturaleza", remarcó en un fragmento que grabó de su cabalgata donde el canto de los pájaros se robaban toda la atención.

En otra de las postales, se puede ver el despliegue gastronómico que llevaron a cabo. Lejos de las grandes ostentaciones, las mujeres optaron por una merienda compuesta por una pastafrola de batata a la cual acompañaron con té. A la hora del almuerzo, optaron por una picada compuesta por embutidos -fetas de salame, jamón cocido y lomito-, frutos secos, junto con queso de campo y de cabra.

Gastronomía 100% campestre | Instagram

Cabe destacar que, las damas visitaron una talabartería -tienda con productos rurales-, donde no solo oficiaron de turistas, sino que también se convirtieron en clientas. Por lo menos Nequi, quien se compró unas alpargatas de confección artesanal a las cuales se las va a llevar a su viaje por Portugal y Marruecos. Finalmente, visitaron las inmediaciones de la iglesia local, símbolo del pueblo donde reside Teresa.

Así, entre paisajes naturales, sabores caseros y largas charlas que fortalecen la amistad, Nequi Galotti, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y Grace Camara sellaron un fin de semana que quedará grabado en lo más profundo de su corazón. Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, las cuatro amigas demostraron que, muchas veces, los momentos más valiosos se encuentran en lo simple: compartir tiempo, risas y afecto en un entorno que invita a desconectar y volver a lo esencial.

NB