Nicole Neumann y Manu Urcera son de las parejas más activas en redes sociales. Si bien no dudan en mostrarse unidos y en diferentes eventos, cada uno prioriza sus actividades individuales, que los conectan con sus pasiones. Sin embargo, existe un momento donde ambos comparten tiempo, y es en su rutina de entrenamiento. Ya sea para yoga como para su trabajo de piloto, la pareja mostró cómo es el momento en que ambos se ponen con su rutina saludable, y cuáles son los ejercicios que hacen.

Nicole Neumann, Manu y Cruz Urcera

Así es el entrenamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann es una de las modelos más conectadas con la naturaleza y el estilo de vida saludable. En su día a día, se preocupa por mantener una alimentación vegetariana, y una exigente rutina de entrenamiento, sobre todo basado en su amor por el yoga. Manu Urcera, su esposo, es uno de los pilotos de Turismo Carretera más importantes. Debido a su trabajo, pasa semanas viajando y manteniendo una fuerte constancia de ejercicios para soportar la fuerza y velocidad del automóvil.

En las últimas horas, se los había visto muy separados, pero decidieron mostrar su intimidad al revelar que entrenan juntos, fusionando sus dos pasiones. En sus historias de Instagram, Nicole compartió el momento en que ella se preparaba para hacer pesas, mientras que su esposo también realizaba un ejercicio de fuerza de brazos, justo detrás, bajo la atenta mirada de su entrenador. De esta manera, cada uno se enfocaba en su pasión, mientras compartían un rato en familia.

Rumores de separación y tajante respuesta de Nicole Neumann

El jueves 9 de abril, los escándalos y las polémicas apuntaron contra Nicole Neumann, en un comienzo de semana complicado. En medio de la filosa pelea con Fabián Cubero, Juan Etchegoyen aseguró que recibió la noticia que ella y Manu Urcera habrían decidido separarse, tras dos años de matrimonio. Según expuso en Mitre Live: “Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia. Ya no están viviendo juntos bajo el mismo techo”.

Esto generó una fuerte sorpresa en sus seguidores, y la propia Neumann salió a responder en sus redes sociales. Tras este rumor, la modelo compartió el video del entrenamiento en conjunto que hace con su pareja, y le respondió a las preguntas de varios periodistas, dejando en claro que seguían juntos. Por su parte, Manu Urcera compartió la historia de su esposa, y le agregó el emoji de un corazón, sumándose a la tajante respuesta.

Nicole Neumann, Manu y Cruz Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera dejaron en claro que siguen siendo de las parejas más fuertes, y que se acompañan en todo momento, a pesar de sus diferentes objetivos. Mientras que la modelo busca mejorar su fuerza y resistencia para sus actividades de yoga y con los animales, el piloto se refuerza en cada día para su trabajo en el TC. Es así como deciden compartir sus ratos juntos en el gimnasio de su casa, y encontrando ejercicios complementarios.

A.E