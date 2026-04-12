Ailén Cova mostró su vestidor minimalista: carteras únicas, lujo silencioso y la alfombra que es furor en Europa

Este fin de semana, Ailén Cova mostró su lado más íntimo al enseñar el estilo de vestidor que eligió para disponer de su ropa, zapatos y accesorios. Fiel a su estilo discreto, la diseñadora abrió las puertas de su mansión y dejó ver no solo su organización fashionista, sino también un momento cotidiano junto a su beba, Alaia, combinando maternidad y estética en un mismo espacio.

El discreto vestidor de Ailén Cova

En las imágenes y videos que publicó, Ailén Cova se grabó frente al espejo de cuerpo entero, una elección que permitió apreciar en detalle la composición de su vestidor. La escena mostró una distribución pensada al detalle, donde cada elemento fue distribuido con elegancia y, sobre todo, practicidad. Mientras tanto, Alaia se encontraba sentada sobre una gran alfombra de peluchito en tono gris plata, aportando un toque de ternura a un entorno de líneas modernas.

Ailén Cova | Instagram

En este marco, el vestidor responde a una estética minimalista contemporánea, con predominio de tonos neutros y materiales suaves. La estructura principal está conformada por módulos abiertos, donde la ropa cuelga prolijamente en perchas de madera, generando una sensación de orden visual. Los estantes laterales exhiben gorras con visera, carteras organizadas por su color y algunos accesorios, reforzando la idea de un espacio funcional pero también con guiño deco.

Asimismo, se destaca la presencia de una cajonera integrada en tonos claros que se funde con el mobiliario general. Por su parte, la iluminación natural juega un rol clave, potenciando la amplitud del ambiente y resaltando las texturas. La paleta cromática -compuesta en blancos, grises y negros- crea un clima sofisticado, ideal para un sitio destinado exclusivamente al cuidado personal y la moda.

Ailén Cova | Instagram

Un elemento que aporta confort y diseño es el sillón circular tapizado en tono gris claro, que hace match con la alfombra. Esta pieza no solo suma un punto de descanso o un lugar donde calzarse con comodidad, sino que también rompe con la linealidad de los muebles, generando un equilibrio visual interesante. En definitiva, la esposa de Alexis Mac Allister se suma a la tendencia del lujo silencioso, una filosofía de consumo para quienes valoran la elegancia y la discreción.

Ailén Cova | Instagram

Ailén Cova combina glamour con maternidad

En línea a este estilo fashionista en su guardarropa, Alién Cova acompañó el registro con frases que reflejan su presente como madre. “Ser mamá be like”, escribió sobre el video, mientras que en otra historia sumó humor al mostrar cómo su hija demandaba atención en medio de la grabación: “Basta de fotos y dame teti”. Este contraste entre lo estético y la crianza fue clave para dejar en claro que no se despega de su beba, aún en los momentos en donde está eligiendo su outfit del día.

De esta manera, Ailén Cova logró mostrar mucho más que un vestidor: compartió una escena de su vida diaria donde el diseño, la maternidad y el estilo conviven de manera armónica. Este espacio no solo refleja su preferencia por el estilo minimalista en el diseño de interiores de su hogar, sino también por una tendencia en alza en este 2026, donde el lujo y la funcionalidad van de la mano.

NB