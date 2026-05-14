Los 4 mejores looks de Zaira Nara y Camila Morrone imponiendo el naked dress como tendencia

Zaira Nara y Camila Morrone se consolidan como referentes de estilo al imponer los naked dress como tendencia en 2026. Sus apariciones en galas y eventos internacionales marcaron un recorrido en el que las transparencias, los encajes y las capas se transformaron en protagonistas. En distintas apariciones, ambas mostraron cómo esta estética se puede adaptar a distintos contextos, desde alfombras rojas hasta noches en la playa.

Zaira Nara impone la tendencia de la temporada 2026 con los naked dress

El naked dress se consolidó en 2026 como una de las tendencias más visibles en la moda internacional. Tanto en alfombras rojas como en premios, las transparencias, los encajes y las capas se convirtieron en recursos centrales para figuras como Zaira Nara y Camila Morrone, quienes mostraron distintas versiones de esta estética.

Zaira Nara

Durante los Martín Fierro de la Moda, la reconocida modelo se declinó por lucir un vestido que se diseñó sobre una de transparencias y encaje, con un trabajo de capas que dejaba ver la silueta sin exponerla por completo. El patrón floral de la tela en color negro reforzó el styling translúcido, mientras que la silueta ajustada de la parte superior, sumada a una larga falda, reforzó el equilibrio del conjunto.

Zaira Nara

A través de sus redes sociales, Zaira Nara mostró que los naked dress ya forman parte de sus elecciones para salidas nocturnas. En esta oportunidad, se declinó por un conjunto de top de mangas largas, con escote cerrado que mantenía una estética equilibrada, y sumó una pollera corta sin demasiados detalles que acompañó a la perfección. El look se acompañó de accesorios discretos, un make up que resaltó los ojos y dejó su cabello suelto con pequeñas ondas.

Zaira Nara

Cabe destacar que la hermana de Wanda Nara en 2025 ya había impuesto esta tendencia en su conducción de los Premios Ídolo Argentina. En la ceremonia se presentó con un vestido en base de transparencias negras con detalles de bordado y pedrería en la parte superior. El diseño tenía tirantes finos y un corte ajustado en el torso, mientras que la falda se mantenía fluida, reforzando la idea de capas translúcidas.

Zaira Nara

Durante una salida nocturna por Copacabana, Zaira Nara volvió a declinarse por los naked dress, demostrando que puede ser una prenda versátil. En sus redes posteó una serie de imágenes que la mostraban con un vestido largo en tono claro, confeccionado en una tela con gran movimiento. En las mangas y el escote se podían ver pequeños frunces que aportaban un aire distinto al conjunto.

Los 4 mejores looks de Camila Morrone que marcaron la tendencia del naked dress

A través de su cuenta de Instagram, Camila Morrone destacó por qué esta tendencia se consolidó entre las más elegidas de la temporada. Durante una salida al atardecer, la actriz eligió un conjunto de dos piezas con transparencias y corte ajustado, compuesto por un top de breteles finos y una pollera larga a juego. El detalle principal del atuendo fue el estampado de flores que ambas prendas lucían, marcando una estética cuidada.

En otra aparición, la artista lució un look de Versace que se robó todas las miradas y generó una ola de comentarios. Su atuendo se concentró en un vestido con mangas largas y escote cerrado, con detalles en tul en los hombros y en la cintura. Además, a lo largo de la prenda se podían ver detalles en brillos que acompañaban a la perfección junto con frunces que resaltaron su figura.

Camila Morrone

Siguiendo con la estética internacional, Camila Morrone posó con un atuendo Chanel que marcó tendencia rápidamente. Se la pudo ver con un conjunto de encaje negro compuesto por un crop top sin mangas y una falda larga semitransparente. La elección de la pollera con entramado floral del tejido y la superposición de capas marcaron la estética del naked dress. El look se complementó con bolso pequeño y gafas de sol, que lograron equilibrar la elección.

Camila Morrone

Con una estética cuidada, la actriz lució en sus redes sociales otro atuendo de la reconocida firma francesa. En esta ocasión, se presentó con un vestido negro de malla translúcida, con un patrón geométrico y detalles con moños en hombro y cadera. El peinado suelto y los accesorios discretos acompañaron el estilismo, manteniendo las miradas en la tendencia de su look, pero sin sobrecargar su elección.

Camila Morrone

Zaira Nara y Camila Morrone imponen los naked dress como tendencia al presentarse con distintos diseños que se construyen sobre transparencias, encajes y capas. Sus apariciones en galas y eventos internacionales mostraron cómo esta propuesta se adapta a diferentes escenarios, desde alfombras rojas hasta premios locales, consolidando su presencia en la moda contemporánea.

VDV