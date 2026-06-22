Camila Morrone y su look sporty chic en el partido de Argentina contra Austria

Camila Morrone lleva el orgullo argentino en la sangre y se vuelve uno de los talentos representantes a nivel internacional. A pesar de haber nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, su vínculo con la Argentina lo lleva por sus raíces familiares, la identidad cultural y su apoyo incondicional a la selección, sobre todo en este contexto del Mundial 2026. Al igual que otras famosas, no dudó en seguir al conjunto en todas sus paradas en diferentes ciudades de Estados Unidos, y llevar la camiseta de la manera más original, para imponer moda y fútbol, este lunes 22 de junio, en el enfrentamiento contra Austria.

Camila Morrone

Entre el look retro y su sporty chic ideal de cancha: el look de Camila Morrone para alentar a la selección

La selección argentina demostró que el fanatismo por los colores albicelestes puede cruzar fronteras y acompañarlos a los lugares más inesperados del mundo. En la Copa Mundial 2026, la hinchada argentina generó furor en las calles estadounidenses, y los famosos no dudaron en unirse a la oleada. Entre viajes de lujo, divertidas salidas y tendencias de la moda, las celebridades dejaron en claro que la camiseta puede verse perfecta con todas las combinaciones y estilos posibles. Camila Morrone no dudó en exponer su amor por la Argentina y unirse en este Mundial a acompañarlos en todos los partidos. Por eso, en la previa del enfrentamiento contra Austria, impuso tendencia sporty chic con un detalle retro que enamoró a todos.

En sus historias de Instagram, compartió su look de fuerte impronta urbana y deportiva, donde el total black del top deportivo y la calza ceñida al cuerpo hacían destacar a la pieza central. La mirada de los fanáticos y expertos fashionistas fue hacia la emblemática campera deportiva titular de la selección argentina, reedición del modelo Teamgeist de 2006. La prenda es una campera con los icónicos paneles celestes ondulados combinados con blanco en las mangas, las tradicionales tres tiras negras de la marca y el escudo clásico de la Asociación del Fútbol Argentino en el pecho. Alejándose de la elegancia que maneja en los eventos de gala, apostó por la comodidad y brilló con la albiceleste, llevándose los halagos de los expertos.

Entre el look retro y su sporty chic ideal de cancha: el look de Camila Morrone para alentar a la selección

Camila Morrone y su conexión con la Argentina

Camila Morrone es uno de los grandes talentos de raíces argentinas que lleva orgullosa la bandera a todos los proyectos que realiza. Nacida en Estados Unidos, lleva las enseñanzas de sus padres y sus días en la Argentina en todo lo que se proponga, creando una fuerte conexión con el país. Sin embargo, su vínculo no solo va por el fútbol o sus apuestas en la moda que le permiten conectarse con la industria textil nacional. Su propia filosofía de vida, basada en el feminismo y el trabajo duro, la heredó de sus padres argentinos y la expone en profundas entrevistas.

Una disciplina que, en sus palabras, la heredó de Máximo Morrone y Lucila Polak, ambos actores y muy conscientes de lo difícil que es conseguir un solo trabajo en esta industria, viene ligada con lo que ellos vivieron en el país. “Me preparo obsesivamente. Análisis de guiones, tareas, estudio… como si todavía estuviera en la escuela. Nunca he dado por sentado ningún papel. Ser elegida para un proyecto es un privilegio”, reveló la modelo y actriz, al ser protagonista de la nueva campaña de Porter, la exclusiva marca de diseño que la entrevistó.

Camila Morrone y su conexión con la Argentina

En esta misma línea, y manteniendo su amor por la Argentina y la selección, decidió imponer tendencia en la previa del partido contra Austria. Marcando un look sporty chic, con una prenda estrella retro, Camila Morrone dejó en claro, al igual que otras famosas, que la moda y el fútbol pueden fusionarse, sobre todo cuando tus raíces argentinas están tan unidos a tu estilo de vida.

A.E