Camila Morrone va al Mundial a alentar a la Argentina pero confesó que tiene un objetivo puntual con Lionel Messi

En reiteradas oportunidades Camila Morrone admitió su fanatismo por Lionel Messi. La actriz argentina-estadounidense., hija de la exmodelo Lucila Polak y el fotógrafo Máximo Morrone, está a punto de concretar su mayor anhelo estar cerca de Lionel Messi. En una entrevista que concedió para la televisión estadounidense, confesó el objetivo puntual que tiene con el astro argentino en este Mundial 2026.

Camila Morrone, sin tapujos, sobre Lionel Messi

Camila Morrone está atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera profesional tras el éxito de la serie Algo terrible está a punto de suceder, producción de Netflix que la tiene como protagonista. En este marco, la joven de 28 años está realizando recorridos por diversos programas televisivos hablando de este nuevo proyecto audiovisual que arrasa en la gran N roja. Sin embargo, en esta oportunidad, mantuvo un mano a mano con un ciclo de entrevistas donde abordaron su ferviente admiración por Lionel Messi.

Camila Morrone | Instagram

“Vas a ir a ver a tu amigo Messi”, le preguntó el conductor. Ella sin dudarlo y con completa sinceridad y euforia aseguró: “Voy a ir a Dallas. O sea, no diría que es mi amigo, pero voy a ver jugar a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de encontrar a Messi”.

Ante esto, señaló que su sueño es estar cerca del capitán argentino y llevarse un recuerdo fotográfico: “Solo necesito una foto, aunque sea apareciendo de fondo”. Incluso, entre risas, reveló que está intentando encontrar la manera “de ingresar al vestuario”.

Camila Morrone | Instagram

El especial cumpleaños de Camila Morrone junto a Lionel Messi

Más allá del exabrupto televisivo propio de su fanatismo por Lionel Messi, Camila Morrone planificó un momento especial para el primer partido de la selección argentina. “¡Soy fan de Messi! Y esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria. Yo nací el 16 de junio… Messi juega su primer partido en Kansas City así que iré hasta allí y celebraré mis 29 junto a Messi, viéndolo jugar”, exclamó días atrás en diálogo con la prensa extranjera.

Como parte de su estrategia para acercarse lo más posible a él, la artista compartió el clip en su cuenta personal de Instagram con la esperanza de que su mensaje llegue al entorno más cercano de Messi. Su objetivo es cumplir un sueño largamente anhelado: conocerlo, sacarse una foto y regresar con una camiseta autografiada por el rosarino. Por unos días, dejará de lado su faceta como actriz y modelo y asumirá un rol mucho más personal: el de una fanática que alentará desde las tribunas, movilizada por la pasión futbolera y la ilusión de ver de cerca a su máximo ídolo.

De esta manera, Camila Morrone se prepara para vivir una cita mundialista de una forma más que especial. No sólo por la peculiar forma de recibir sus 29 años, sino que también tendrá la posibilidad de estar cerca de Lionel Messi, el ídolo que admira desde hace años y a quien espera conocer para cumplir uno de sus mayores sueños. Ahora, solo resta esperar para ver si su mensaje logra llegar al entorno de seleccionado nacional y le permite concretar el encuentro que tanto anhela.