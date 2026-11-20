Jimena Barón mostró una parte especialmente pensada para Arturo dentro de su casa, inspirada en los principios Montessori y adaptada a las necesidades de esta etapa de crecimiento. El espacio reúne elementos que favorecen la exploración cotidiana y permite observar cómo el diseño, los materiales y la organización conviven en un mismo ambiente pensado para acompañar sus rutinas. Entre objetos y recursos diseñados para estimular la curiosidad, el sector refleja una propuesta que combina funcionalidad y creatividad.

Jimena Barón mostró el rincón Montessori que diseñó para su hijo, Arturo

Jimena Barón dejó ver cómo es el sector Montessori que utiliza Arturo para jugar y descubrir nuevas habilidades dentro del hogar. La propuesta combina objetos accesibles, colores y detalles decorativos integrados a la estética general de la casa, creando un entorno donde cada elemento cumple una función específica dentro de la rutina del niño. Las texturas y la disposición de los distintos sectores permiten apreciar un espacio diseñado para acompañar el aprendizaje de forma natural.

Jimena Barón, Matías Palleiro y sus hijos, Momo y Arturo

En las últimas horas, la cantante compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que permitieron ver el rincón que diseñó para su hijo más pequeño. El espacio se encuentra junto a una ventana de madera que permite el ingreso de luz natural durante todo el día. La combinación de una pared en tonos claros, cortinas de líneas simples y superficies de madera crea una atmósfera cálida y equilibrada. En el área principal se distingue una alfombra en color gris claro que delimita la zona y genera un sector cómodo para sentarse y jugar.

Entre los elementos más destacados aparece un tablero Montessori realizado en madera y personalizado con el nombre de Arturo. Esta pieza incorpora distintas propuestas para la exploración sensorial y la motricidad fina, como mecanismos móviles, piezas manipulables y recorridos diseñados para que el niño descubra nuevas formas de interacción. A su alrededor, Jimena Barón sumó figuras geométricas translúcidas de diferentes colores que permiten experimentar con la luz mientras se construyen formas.

Jimena Barón y su hijo, Arturo

La presencia de materiales variados es otro de los rasgos que definen el sector. Madera, fibras naturales, textiles y piezas de colores conviven en un mismo espacio para ofrecer distintos estímulos visuales y táctiles. Los juguetes, bloques y elementos didácticos permanecen al alcance del niño, favoreciendo la libertad de movimiento y la posibilidad de elegir diferentes actividades durante el juego.

Estilo vintage y organización: La habitación de Arturo, el hijo de Jimena Barón

El orden también forma parte de la propuesta. Diversos cestos de fibras trenzadas funcionan como sistemas de guardado para juguetes, bloques y materiales de uso cotidiano. Esta solución le permite a Jimena Barón mantener cada objeto visible y accesible sin sobrecargar visualmente el ambiente. Además, ayuda a que Arturo pueda identificar fácilmente dónde se encuentra cada elemento y participar activamente en la organización del espacio.

Habitación de Arturo, hijo de Jimena Barón

Este rincón de juegos se integra de manera armoniosa con la estética general de la habitación del hijo de la cantante y Matías Palleiro. En distintas imágenes compartidas anteriormente por la artista se pudo ver un dormitorio inspirado en detalles vintage, con paredes decoradas mediante estampados delicados y elementos decorativos que aportan identidad propia al ambiente. La combinación de colores suaves y recursos clásicos genera continuidad entre los distintos sectores destinados al niño.

La propuesta elegida por Jimena Barón refleja una búsqueda orientada a combinar funcionalidad, aprendizaje y diseño dentro de un mismo espacio. El rincón Montessori de Arturo reúne materiales diversos, colores, texturas y elementos pensados para estimular la curiosidad de manera cotidiana. Integrado a una habitación con guiños vintage y soluciones prácticas de organización, el ambiente muestra cómo la decoración puede acompañar las actividades diarias del niño.

Habitación de Arturo, hijo de Jimena Barón

Jimena Barón mostró cómo es el rincón Montessori de Arturo, un espacio donde los colores, las texturas y los materiales fueron incorporados para acompañar experiencias de juego y descubrimiento. La propuesta combina elementos accesibles, recursos didácticos y una distribución adaptada a las necesidades cotidianas del niño, creando un entorno pensado para fomentar la exploración. A través de cada detalle, refleja una decoración orientada al aprendizaje, en la que el diseño y la funcionalidad conviven dentro de un mismo espacio.

VDV