Jimena Barón, a punto de convertirse en abuela: cómo se prepara junto a Lucy para recibir a los cachorros

Jimena Barón volvió a compartir una escena de su vida cotidiana que enterneció a sus seguidores. La artista mostró en sus redes sociales cómo atraviesa junto a su familia la espera por el nacimiento de los cachorros de Lucy, una perra que adoptó recientemente y que está embarazada.

Jimena Barón reveló las señales que le dio su perra embarazada

Jimena Barón disfruta de una etapa familiar marcada por nuevos momentos junto a su pareja Matías Palleiro y sus hijos Momo y Arturo con llegada de Lucy, una perra de un año y medio adoptada que sumó una dosis de emoción a la dinámica del hogar, especialmente porque la mascota está próxima a convertirse en madre.

Jimena Barón//Instagram

A través de varias historias publicadas en Instagram, la cantante fue relatando las señales que interpretó como indicios de que el parto podía producirse en cualquier momento. En una de las imágenes, el can aparece refugiada debajo de una chimenea, mientras la artista observa con atención sus movimientos.

Con su habitual sentido del humor, Barón hizo referencia al estado de gestación de la perra y bromeó sobre el tamaño de su panza. “La embarazada. Mirá lo que es una vaca lechera”, comentó al mostrar a la mascota. La escena también incluyó la presencia de Torino, el gato de la familia, cuyo comportamiento llamó la atención de la actriz.

Jimena Barón mostró a su perra Lucy y su gato Torino//Instagram

Según relató Jimena en su cuenta de Instagram, Torino comenzó a mostrarse inquieto y tuvo un enfrentamiento con Lucy, algo que no suele ocurrir entre ambos animales. La actitud del gato fue interpretada por la artista como una posible señal de que el nacimiento de los cachorros estaba cerca.

Jimena Barón anunció lo que sucedió finalmente con su perra Lucy y sus cachorros

La expectativa creció cuando Jimena Barón, sus hijos y Palleiro decidieron darle calor a su mascota y se reunieron alrededor de la chimenea. "Prendiéndole el fueguito a Lucy, por si es ahora”, indicó la actriz. En medio de la espera, Matías Palleiro se mostró convencido de que el momento había llegado. “Es hoy”, dijo convencido.

Jimena Barón con su hijo Arturo esperan el nacimiento de los cachorros//Instagram

La cantante, en cambio, expresó que la situación le impediría descansar. “No dormiré”, aseguró, entre la ansiedad y la ilusión por conocer a los nuevos integrantes de la familia. En otra de las publicaciones, la pareja mostró con mayor detalle la panza de Lucy. La ternura de la mascota despertó la emoción de Barón, quien no pudo evitar destacar su expresión. “Su carita, Dios”, escribió al compartir la imagen con sus seguidores de su cuenta de Instagram.

La espera también fue vivida con entusiasmo por los hijos de la artista, que acompañaron el seguimiento del estado de Lucy y participaron de la particular vigilia familiar. Para Jimena Barón, la llegada de la perra significó mucho más que una nueva mascota: se transformó rápidamente en un integrante más del hogar y en el centro de atención de grandes y chicos.

Sin embargo, algunas horas después, la cantante debió aclarar que el nacimiento todavía no se había producido. Ante las consultas de sus seguidores, publicó nuevas imágenes de Lucy y comunicó que todo había sido una falsa alarma. “La gente quiere saber que fue una falsa alarma. Así que por ahora no”, explicó.

Publicación de Jimena Barón sobre su perra Lucy//Instagram

De esta manera, la familia deberá continuar esperando el momento exacto en que Lucy dé a luz. Mientras tanto, Jimena Barón mantiene informada a su comunidad virtual y comparte cada detalle de este proceso, que combina nervios, humor y mucha emoción. Sus seguidores, atentos a las novedades, aguardan ahora la llegada de los cachorros.