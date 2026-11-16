Jimena Barón abrió las puertas virtuales de su intimidad y contó detalles desconocidos de uno de los momentos más importantes de su vida y la de su familia: la compra de la casa en la que vive junto a Matías Palleiro y sus hijos Morrion y Arturo. Con capturas de conversaciones, imágenes de archivo y un relato cargado de emoción, la cantante reconstruyó cómo llegó a concretar un sueño que, en un principio, parecía estar simplemente en una fantasía.

La historia de la compra de la casa de Jimena Barón

A través de una serie de historias de Instagram, Jimena Barón reveló detalles detrás de la compra de su casa. Todo comenzó cuando recordó la primera vez que fueron a conocer la propiedad. “Sentimos que era la casa de nuestros sueños pero no sabíamos si la íbamos a poder comprar, si nos iban a aceptar la oferta económica. Era como un sueño”, contó. Aunque había pasado menos de un año, reconoció que con el tiempo se había acostumbrado a las comodidades y a la vida que había conseguido construir allí.

Jimena Barón | Instagram

En ese sentido, explicó que uno de sus grandes deseos era tener un jardín y dejar de vivir en la gran ciudad. “Yo quería pasto y no irme de Capital. Un montón de cosas que decía, uy, qué difícil. Y se nos dio tan fácil, con mucho trabajo detrás, ¿no? Pero la casa, el barrio, el pasto, de una manera tan mágica”, expresó. Sin embargo, la decisión de comprar la propiedad no fue sencilla. Jimena recordó que, en un primer momento, sentía que estaba muy lejos de sus posibilidades económicas y que la inversión implicaba un compromiso importante. “Yo sentía que esta casa era la casa de mis sueños, que tenía que comprarla. Pero tenía mucho vértigo”, reconoció. También explicó que su trabajo tiene cierta incertidumbre: “Es un trabajo, si te va bien es bárbaro y cuando hay un bache es vertiginoso”.

Jimena Barón | Instagram

Jimena Barón reveló cómo fue el día que se concretó el sueño de la casa propia

La historia tomó un giro inesperado durante un viaje a Quequén, en diciembre. Mientras Jimena Barón conversaba con su mamá sobre las dudas que tenía respecto de la compra, metió la mano en el bolsillo de un pantalón que ni siquiera era suyo, sino de su hijo Momo. Allí encontró una tarjeta que contenía un salmo. “Yo digo, un momento, un mensaje de Dios haciéndome la graciosa, que siempre me hago la graciosa. Cuando saco la tarjeta era un salmo. Era un salmo”, relató. Aunque decidió no revelar cuál era el pasaje bíblico, sí compartió el detalle que la dejó sorprendida: “El número del salmo terminó siendo la dirección de esta casa”.

La cantante también se ocupó de aclarar que la historia no se trató únicamente de una señal mística. En este sentido, explicó que también hubo una realidad económica que hizo posible concretar la operación. “Sí, pero también tenía la guita, por supuesto”, señaló al reconstruir lo sucedido. Y agregó que fue una coincidencia muy particular porque el número coincidía incluso con la altura de la casa y la misma manzana.

Los recuerdos de Jimena Barón antes de comprar su casa | Instagram

Finalmente, aprovechó el relato para compartir una reflexión sobre la importancia de valorar lo que se tiene y no naturalizar las cosas buenas que suceden. “Cuando hay de las dos cosas, pasan cosas malas y pasan cosas buenas, uno tiene que vivir agradecido”, sostuvo. Y resumió su manera de afrontar los distintos momentos de la vida: “De lo no bueno no me puedo quejar, porque hay mucho de lo bueno. Esa es últimamente ya hace tiempo mi manera de vivir y decir, y bueno, está bien, tocó esta pero también tocan las otras. Y creo que así es la vida”.

Lo que empezó como una simple historia diaria terminó convirtiéndose en el storytime de la vez que Jimena Barón compró la casa que hoy disfruta junto a Matías Palleiro y sus hijos. Un relato que también le sirvió para detenerse, mirar a su alrededor y recordar que aquello que alguna vez pareció un sueño puede convertirse, casi sin darse cuenta, en parte de la vida y su presente.