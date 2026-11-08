Entramos a la cocina de Jimena Barón: plantas purificadoras, cuadros y una decoración con estilo propio

Las reformas en el hogar suelen implicar un desafío estético y funcional, especialmente cuando se busca fusionar el carácter original de una construcción con las comodidades de la vida contemporánea. En este caso, Jimena Barón decidió dejar atrás la estructura anterior y rediseñar por completo su cocina para convertirla en el centro operativo de la casa, donde convive a diario con su pareja, Matías Palleiro, y sus dos hijos, Momo y Arturo. El resultado es un espacio funcional, donde la luz natural, los materiales nobles y una curaduría de objetos deco muy personal marcan el pulso de cada rincón.

Jimena Barón mostró su nueva cocina

Jimena Barón: La transformación del espacio y la distribución funcional

La reforma de Jimena Barón muestra un cambio radical respecto a su estructura de origen. Las paredes desnudas y las zonas de obra dieron paso a una distribución cómoda y abierta que se conecta de manera fluida con el resto de la planta baja.

La cocina de Jimena Barón con cuadros y plantas purificadoras

Los muebles bajo mesada y las alacenas en tono blanco pulcro combinan con una mesada de color claro y una isla central amplia que funciona como desayunador y superficie de trabajo. Los pisos de baldosas calcáreas tradicionales se fusionan con aberturas de madera oscura y vigas a la vista, logrando un equilibrio entre el estilo rústico de la arquitectura y la modernidad de los electrodomésticos de última generación.

El verde que purifica: plantas y pequeños detalles deco by Jimena Barón

Las plantas cumplen un rol central en la atmósfera del ambiente de Jimena Barón. Un gran lirio de paz, conocido por sus propiedades para purificar el aire y su fácil adaptación a interiores, corona una de las estanterías flotantes de madera clara. Este sector de apoyo se completa con una cuidada selección de libros de cocina, vajilla de cerámica artesanal pintada a mano y elementos decorativos con tonalidades cálidas.

La cocina de Jimena Barón se destaca por la ventana de techo

Sobre las paredes blancas, pequeños cuadros de estética minimalista con marcos negros aportan un contraste moderno y urbano. La luz natural ingresa a pleno a través de una gran ventana en el techo inclinado, la cual ilumina cada rincón y potencia la sensación de amplitud.

Comodidad, calidez y vida cotidiana en el hogar, los elegidos de Jimena Barón

Cada rincón de este ambiente respira la impronta personal de la artista, quien comparte este espacio cotidiano junto a Matías, Momo y Arturo. Un pasillo interno con paredes de ladrillo visto, una alfombra de estilo étnico en tonos rojos y tostados y un aparador de madera suman capas de textura y calidez al recorrido visual.

Detalles en la cocina de Jimena Barón

La presencia de sus afectos aporta dinamismo a las postales del hogar, mientras que los estantes exhiben desde frascos organizadores hasta utensilios de uso diario que demuestran que el espacio está pensado para usarse y disfrutarse a pleno en el día a día.

La cocina blanca de Jimena Barón con grifería negra

Entre aromas caseros, risas familiares y una estética que combina lo funcional con lo estético de manera sutil, la cocina de Jimena Barón se consolida como el verdadero motor de la casa. Lejos de ser un espacio rígido o meramente decorativo, la reforma priorizó la comodidad y el disfrute diario de quienes la habitan, logrando que cada objeto, planta y material cuente una parte de su historia. Una propuesta inspiradora que demuestra cómo el diseño de interiores puede ponerse al servicio de la vida real.