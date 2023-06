Manu Urcera también tiene influencia en el escándalo entre Indiana Cubero con Nicole Neumann y, además de la polémica frase que se filtró en estos días, se reveló también un detalle que habría desatado el escándalo.

En Socios del espectáculo revelaron que un viaje de Indiana Cubero con el piloto habría desatado el enojo de Fabián Cubero y la cadena de escándalos y polémicas habría comenzado allí.

“Por ese viaje a Entre Ríos que habrían hecho Indiana y una amiga con Urcera sin su mamá. Cubero puso el grito en el cielo y habló con su abogado para que investigara y accionara al respecto”, dijeron en el programa de El Trece.

Más adelante, Paula Varela siguió sumando información sobre este enojo de Cubero por el viaje de Indiana Cubero con Manu Urcera. “No le gustó nada que Indiana viajara sola con Urcera, sin su mamá, es una menor. Lo que le molestó fue que Indiana, de 14, viajó con otros hombres de 30 y pico, donde vos no sabés qué pasa con tu hija porque no los conocés a los otros tipos", agregó la periodista.

Qué dicen desde el entorno de Nicole Neumann sobre Manu Urcera

En medio de la supuesta denuncia de Indiana Cubero, las miradas también apuntaron a Manu Urcera y, desde el entorno de Nicole Neumann, revelaron datos sobre el complicado carácter del piloto.

“La gente íntima del entorno de Nicole me dice que no la ven bien a ella. Me dicen ‘fjate lo flaca que está, no la está pasando bien’. Me hablan del mal humor de él”, reveló Nancy Duré en "Socios del Espectáculo".

“Se pelean mucho y tienen varios encontronazos… No está bueno. Justamente por eso se estaba por cancelar la boda en mayo”, sumó la panelista.

Mientras este conflicto con Indiana Cubero comenzaba, en Socios también contaron la fuerte crisis entre Manu Urcera y Nicole. “Me contaron que Nicole y Manuel tuvieron una pelea muy fuerte, que decidieron cancelar la fiesta y que él se iba a ir de viaje con los amigos, pero después se reconciliaron y se fueron a Brasil”, agregó.