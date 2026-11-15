Eleonora Wexler, actriz, a sus 52 años: “A mi hija no le interesa particularmente mi mundo, tomó un camino completamente diferente"

Eleonora Wexler habló de su hija, Miranda Wassington, en una entrevista con Myriam Bunin para Con Estilo, el ciclo que El Nueve emite los sábados a las 20 y que el 14 de noviembre la estrenó en su canal de YouTube. A sus 52 años, la actriz contó qué piensa la joven de 22 de su carrera y repasó el rumbo que eligió su única hija, muy alejado de los escenarios y de los sets.

La conversación transcurrió durante un almuerzo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, sobre la avenida del Libertador, y se conoció mientras la artista protagoniza La intérprete, el unipersonal de Francisco Lumerman que se presenta en Moscú Teatro. Entre recuerdos de viajes y de sus comienzos, la charla se detuvo en la hija que tuvo con Leonardo Wassington y en una pasión que la chica descubrió cuando todavía iba al jardín.

Eleonora Wexler y el camino que eligió su hija

Aunque Eleonora Wexler siempre cuenta con la presencia de su hija en cada aspecto profesional, la intérprete aclaró: "No es que es una fanática ni le interesa tampoco particularmente mi mundo. De hecho, tomó un camino completamente diferente y con una vocación muy clara".

Según dijo, hoy la actuación no le molesta para nada a la joven, que sabe de qué se trata. Su camino es el de la equitación, una pasión sin antecedentes en la familia, ya que ni ella ni el papá tenían cercanía con los caballos. Todo empezó en Zona Norte, donde la actriz sigue viviendo: cerca del jardín no había plazas, así que las mamás de la salita de dos llevaban a los chicos a un club hípico.

El predio tenía juegos, tres pistas de equitación y vueltas en pony para los más chiquitos. La nena miraba todo el tiempo, hasta que un día le pidió a su madre subirse a uno, y en el lugar aceptaron con la condición de que pudiera sostenerse arriba. Tenía apenas 2 años, se mantuvo sobre el animal y, según la artista, nunca más se bajó.

Dos décadas más tarde, aquel juego se convirtió en trabajo. La joven se desempeña en un haras donde le confían ejemplares: los hace trabajar, los prepara y participa de concursos. Para graficar su rutina, su mamá relató que el día de la grabación la chica se había levantado a las 7 de la mañana para ir a ocuparse de sus animales. En paralelo, la joven estudia marketing digital y combina esa formación con la competencia.

Alrededor de los 11 años, cuando no estaba estudiando, sus padres no sabían si quitarle el celular y finalmente decidieron suspenderle las salidas a caballo. Un día, la nena le planteó a su madre: "Mamá, sáquenme lo que quieran, pero menos los caballos". Le prometió que, al salir del colegio, daría una vuelta con su caballo y que al regresar cumpliría con todas sus obligaciones.

La vocación temprana que Eleonora Wexler comparte con su hija

Eleonora Wexler comparó esa pasión con la suya. Recordó que eligió la actuación de muy chica y que ya tenía una vocación como la de su hija con los caballos. En su caso, el origen está en la casa de su infancia, donde siempre había música y películas, porque a su padre le gustaba todo lo que tuviera que ver con el arte y también la medicina.

Eleonora Wexler junto a su hija, Miranda Wassington.

Su papá miraba las películas de Fred Astaire y de Gene Kelly. En su relato, ella y su hermana quedaron impregnadas de ese deseo, si bien cada una siguió luego su propia elección: Luciana, la menor, se dedicó a la medicina.

Su debut llegó con la primera versión argentina del musical Annie, estrenada en 1982 en el Teatro Lola Membrives. Su padre leyó en el diario un aviso que buscaba nenas para la obra y le preguntó si quería presentarse. Ella ya actuaba en los actos escolares y se entusiasmó, aunque cuando llegó, el casting ya había cerrado. Igual le tomaron la prueba, fue superando cada instancia y quedó seleccionada en el primer grupo.

Miranda Wassington, la hija de Eleonora Wexler.

Mientras Eleonora Wexler continúa en escena con La intérprete, su hija Miranda Wassington sostiene la rutina que empezó en la salita de dos, en aquel club hípico, entre el trabajo con los caballos y los concursos. Son dos vocaciones que nacieron en la infancia y que, según contó la actriz, llevaron a madre e hija por caminos distintos.