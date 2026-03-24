Así está Miranda, la hija de Eleonora Wexler, a sus 22 años

A sus 22 años, Miranda Wassington atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional marcada por la independencia y la búsqueda de identidad. Hija de Eleonora Wexler, eligió mantenerse alejada del mundo mediático, priorizando una vida más reservada y enfocada en sus propios intereses.

Eleonora Wexler y su hija Miranda Wassington

Su nombre volvió a resonar recientemente a partir de un emotivo posteo de su mamá en redes sociales, donde celebró su cumpleaños número 22 con palabras llenas de amor y orgullo. “Feliz cumple Miru. Sos una mujer toda hermosa! Celebro tu pasión, tus risas, tu honestidad, tu sensibilidad. Celebro ser tu mamá. Ahí vas con todo mi arianita potente. Felices 22 mi amor te amo!”, escribió Eleonora Wexler, dejando ver el fuerte vínculo que las une.

Así es la vida de Miranda Wassington

Miranda Wassington optó por un camino más discreto. Actualmente estudia marketing digital y combina esa formación con una vida activa y dinámica, en la que también se destaca por su madurez e independencia. Su día a día se reparte entre sus responsabilidades académicas y sus propios intereses, construyendo una identidad que no depende de su apellido.

Miranda Wassington

Esa decisión de mantenerse en un segundo plano no implica falta de ambición, sino todo lo contrario: Miranda Wassington demuestra que se puede tener un perfil bajo y, al mismo tiempo, una vida rica en experiencias y proyectos personales.

La gran pasión que mantiene desde la infancia

Uno de los aspectos que más define a Miranda Wassington es su vínculo con la equitación. Desde muy chica encontró en los caballos una conexión especial que, con los años, se transformó en una verdadera pasión. No solo practica este deporte, sino que compite, está federada y viaja al exterior para participar en distintos eventos, lo que refleja un compromiso profundo con esta disciplina.

Miranda Wassington de pequeña

Según contó Eleonora Wexler en distintas oportunidades, se trata de una relación que nació cuando era apenas una niña y que nunca abandonó. Hoy, esa pasión no solo forma parte de su rutina, sino también de su identidad. Así, entre estudio, deporte y una vida elegida con libertad, Miranda Wassington se consolida como una joven con carácter, sensibilidad y un camino propio que sigue creciendo paso a paso.