Las mejores fotos de Eleonora Wexler en España: monumentos históricos, arte y relax

Eleonora Wexler partió rumbo a España para asistir a uno de los eventos más reconocidos en la ficción, la edición número 72 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Aprovechando este viaje, la intérprete subió una serie de fotografías en Instagram que recorre diversos sitios de la ciudad conocida como la pequeña Roma de Extremadura.

Eleonora Wexler recorrió la ciudad de Mérida

Eleonora Wexler vivió una experiencia única en Europa, la artista no dudó en mostrar su estadía en Mérida, a través de sus historias de Instagram y asombró a sus seguidores con un recorrido mágico que incluyó monumentos históricos, paisajes arquitectónicos únicos, arte y relax. En primer lugar, reveló que su primer punto en la capital de Extremadura, situada en el norte de Badajoz fue el puente romano sobre el Río Guadiana en un día soleado y mostró la extensión del río que corre de bajo. Se trata de una de las obras mejor conservadas hechas por el antiguo Imperio Romano.

Templo de Diana, España//Instagram de Eleonora Wexler

El recorrido de Eleonora Wexler por Mérida siguió, por el emblemático Templo de Diana, un imponente monumento que se eleva con un alto podio y con columnas típicas romanas de estilo corintio. Todo el edificio predomina las piedras de granito que hacen que la estructura sea una verdadera obra de arte. Asimismo, es el único lugar religioso romano que perdura en esa zona.

Eleonora Wexler en el Teatro Romano

Según se pudo apreciar en sus historias de Instagram, el último destino de Leonora Wexler en Mérida, fue en el mágico Teatro Romano, el escenario principal del Festival Internacional de Teatro Clásico. Allí, la actriz compartió una fotografía de noche y sobre un escenario dos personas interpretando una obra al aire libre.

Festival de Mérida//Instagram de Eleonora Wexler

En otras de las fotografías que captó la atención de los seguidores de redes sociales, fue las fotografías en la que Eleonora posa en dicho teatro, pero de día. En estas instantáneas la artista publicó dos imágenes, en las que se la ve relajada, sonriendo y disfrutando de la belleza de este sitio artístico.

Eleonora Wexler en el Teatro Romano, Mérida//Instagram

Además, la actriz eligió hacer el recorrido con un look relajado y ideal para un día de verano europeo. El outfit consistió en un elegante y cómodo vestido blanco de tiras finas, sandalias del mismo color y el pelo recogido. En la primera imagen, Wexler posó mirando el horizonte y en la otra fotografía se mostró con los brazos abiertos con el escenario de fondo.

Eleonora Wexler en el Teatro Romano, Mérida//Instagram

En la misma fotografía que compartió la artista se observó la enorme estructura hecha de piedras y las típicas columnas y arcos de la arquitectura romana. Sin lugar a dudas, Eleonora Wexler no olvidará este increíble viaje donde pudo disfrutar de estas fantásticas arquitecturas y hasta el lujo de ver un espectáculo bajo las luces de las estrellas.