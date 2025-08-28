Eleonora Wexler reveló su romance con Rodrigo Lussich: “Lo escuché y me gustó”

Eleonora Wexler reveló su romance con Rodrigo Lussich dejando al descubierto una etapa poco conocida de su vida personal y amorosa. La actriz habló con naturalidad sobre el vínculo, que hasta ahora no había sido compartido públicamente, mostrándose relajada y segura en sus palabras.

Eleonora Wexler dio detalles de su vínculo amoroso con Rodrigo Lussich

Eleonora Wexler reveló su romance con Rodrigo Lussich comaprtiendo una experiencia personal que hasta ahora no había sido parte de la conversación pública. La actriz se refirió con soltura a ese vínculo, mostrando una actitud cercana y sin rodeos, en un relato que sumó una nueva dimensión a su historia amorosa.

Eleonora Wexler

Durante una entrevista en Bondi Live con Ángel de Brito, la reconocida actriz sorprendió al dar detalles de una relación que muy pocos conocían. Luego de que el conductor leyera un comentario de un seguidor que preguntaba si era cierto que había salido con el periodista, ella respondió con sinceridad: “Lo escuché y me gustó. Me pareció muy amoroso”.

“Fue muy cariñoso, muy lindo. No fue una relación, fue algo breve, pero muy amoroso”, agregó Eleonora Wexler, dejando en claro que tiene buenos recuerdos de ese momento. La revelación generó sorpresa entre los panelistas y seguidores del programa, ya que nunca se había hablado públicamente de este vínculo.

En la misma línea, la artista reveló que no tiene precisión cuándo ocurrió, pero estimó que fue “hace varios años”. También mencionó que el vínculo se dio en un contexto relajado y que ambos lo vivieron con naturalidad. “No fue una relación, fue algo breve, pero muy amoroso”, repitió. A su vez, aclaró que calcula que fue entre 2017 y 2019.

Durante la charla, los panelistas recordaron que Rodrigo Lussich la había elogiado públicamente: “Igual él siempre dice que sos la mujer argentina más linda del país”. Ante ese comentario, la actriz sonrió y reconoció que siempre le pareció una persona cálida y respetuosa. “Me cayó bien desde el principio”, continuó.

Rodrigo Lussich

Luego de su separación de Leonardo Wassington en 2011, con quien compartió catorce años de pareja, Eleonora Wexler mantuvo un perfil bajo y reservado respecto a su vida sentimental. Por lo que la confesión sobre su romance con el conductor llamó la atención y despertó curiosidad entre sus seguidores. “Fue algo lindo, no tengo nada malo para decir”, concluyó.

Eleonora Wexler

Eleonora Wexler reveló su pasado romance con Rodrigo Lussich y sorprendió al compartir detalles de una conexión que hasta ahora no había salido a la luz. Aunque fue una historia breve, dejó en evidencia una etapa íntima dentro de su vida sentimental, marcada por encuentros afectuosos y buena sintonía.

VDV