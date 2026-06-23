Ella era la ex de su amigo: cómo nació la historia de amor de Deborah Del Corral y Gustavo Cerati

Gustavo Cerati fue uno de los cantantes más queridos y una de las figuras representación del talento argentino a nivel mundial. A lo largo de su vida, marcó a varias generaciones con su música y se volvió centro de atención de los medios de comunicación y noticias de romance. Deborah Del Corral es exmodelo, conductora de televisión, cantante y chef argentina, que marcó una era como uno de los grandes íconos de la cultura pop de los años 90.

Su romance, con una duración de aproximadamente cinco años, se consolidó como uno de los más intensos y comentados del rock, volviéndose el más querido por los fanáticos. Sin embargo, tuvo un comienzo polémico que despertó el debate, pero no los alejó en ningún momento hasta que decidieron tomar caminos por separado.

Deborah Del Corral, Gustavo Cerati

La historia de amor de Deborah Del Corral y Gustavo Cerati

Tras su histórica gira de despedida de Soda Stereo en 1997, Gustavo Cerati apuntaba a su carrera como solista, haciéndose un nombre lejos de los éxitos que había logrado con su banda. Sin embargo, su corazón y su intimidad comenzó a ser punto de debate por los medios de comunicación, debido a una nueva apuesta de amor que hizo, tras su separación de Cecilia Amenábar. El nombre de Déborah de Corral comenzó a resonar alrededor del cantante y, según relató la modelo en la Revista Ya , no eran amigos cercanos, sino que la vida los cruzó y explotó una atracción irrefrenable.

Su romance se confirmó alrededor del 2001, mientras Gustavo gestaba uno de sus álbumes más experimentales: Siempre es hoy (2002). Si bien el amor se transmitía en las postales que se viralizaban a través de los medios de comunicación, las críticas también aparecían. La realidad es que la modelo había estado en pareja con el baterista de Soda Stereo, Charly Alberti, en los años 90. Esto generó tensiones en el entorno del rock por "romper los códigos" internos de la banda, pero la aceptación de la prensa que no tardó en catalogarlos como la pareja de la "realeza pop".

Su relación fue punto de debate de sus seguidores, pero también una gran compañía para el cantante y su camino como solista. Deborah participó activamente en los coros del disco lanzado en 2002, y ambos compartieron ese estilo vanguardista, lánguido, rebelde y enfocado en la música electrónica y el pop experimental. Según algunos medios de comunicación, y el círculo cercano de Cerati, Del Corral fue "el amor de su vida", pero también la que decidió terminarlo todo en el 2005. Esta ruptura de parte de ella descolocó al artista, quien solía terminar sus vínculos amorosos. A pesar de la separación, mantuvieron un cariño mutuo y respeto a lo largo de los años, que Deborah del Corral demostró con afecto al despedirse el 4 de septiembre del 2014, fecha en la que falleció Gustavo Cerati.

Deborah Del Corral, Gustavo Cerati

El presente de Deborah Del Corral: dedicada a la gastronomía en Estados Unidos

Tras haberse consolidado como una de las modelos top de la década de los 90, y de formar un romance basado en música y confianza con Gustavo Cerati, Deborah Del Corral decidió alejarse de lo que había significado su vida y dar una vuelta de tuerca inesperada por la gastronomía. Hasta el 2016, se mantuvo en la industria de la música, pero en el 2013 debutó formalmente en el rubro de la cocina al frente de "Algo de mí", su propio programa de cocina emitido por la señal televisiva El Gourmet .

En 2017, emigró de Argentina, y vivió un tiempo corto en México y Los Ángeles antes de instalarse fijo en Miami. Allí, se enamoró y se casó con el productor musical argentino Gustavo Menéndez, y muestra en redes sociales en sus emprendimientos culinarios. El éxito llegó en plena pandemia, de la mano de su propio restaurante "Tigre", especialista en cocina argentina contemporánea sobre el río en el barrio de Little River, que llevó un poco de sus raíces a Estados Unidos. De esta manera, su presente se mantuvo alejado de todo lo que significó su relación con Gustavo Cerati, pero sin dejar de recordarlo con cariño cada vez que se lo consultan en entrevistas con medios de comunicación.

El presente de Deborah Del Corral

Los amores de Gustavo Cerati

Por el contrario a Deborah del Corral, Gustavo Cerati estuvo rodeado de varias historias de amor que lo volvieron protagonista de escándalos en los medios de comunicación. Su primera esposa y madre de sus hijos, Benito y Lisa Cerati, fue Cecilia Amenábar. La modelo, DJ y artista chilena mantuvo un amor que duró una década, y se consagró como la musa absoluta de su debut solista, Amor amarillo. Tras la dura separación, y disolución de Soda Stereo, comenzó el romance con Déborah de Corral, la única mujer que terminó con el cantante y que generó debate en el mundo del rock.

Leonora Balcarce fue la siguiente conquista de Gustavo Cerati, y con quien mantuvo un noviazgo corto pero muy afectuoso entre 2008 y 2009. Tras el accidente de Gustavo, ella continuó muy unida a la familia a pesar de haberse terminado la relación. Chloé Bello fue la última pareja del cantante antes de su internación en Venezuela en 2010, y quien se quedó a su lado hasta el final de sus días. Los romances de Cerati siguen siendo un recuerdo de sus seguidores, debido al espacio que el artista les daba en todos sus proyectos musicales.

Chloe Bello, Gustavo Cerati

Gustavo Cerati fue uno de los cantantes más queridos y una de las figuras representación del talento argentino a nivel mundial. A lo largo de su vida, fue recordado por sus canciones, éxitos musicales y por sus historias de amor que dieron para el debate. Déborah del Corral fue una de sus conquistas y con quien marcó el comienzo de su etapa solista, y lo acompañó en el proceso.

A.E