Chloé Bello recordó a Gustavo Cerati a 15 años de su ACV: "Cuanto te extraño"

El pasado 15 de mayo se cumplieron 15 años del ACV que sufrió Gustavo Cerati, por el que quedó en coma y terminó por fallecer. Su última pareja, Chloé Bello, decidió homenajearlo con una imagen que compartió en su cuenta de Instagram y donde revela cuánto falta le hace el músico.

El cantante sufrió un ACV de tipo isquémico después de un concierto que brindó en Caracas, Venezuela. En ese momento se encontraba en pareja con la reconocida modelo, quien ayer lo recordó con un emotivo posteo.

Gustavo Cerati y Chloé Bello

Chloé Bello recordó a Gustavo Cerati a 15 años de su ACV: “Cuánto te extraño”

Cinco meses antes de sufrir el ACV, que lo dejó en coma por 4 años, Gustavo Cerati inició su noviazgo con Chloé Bello. Pese al poco tiempo que pasaron juntos, la modelo lo recordó a 15 años del episodio que desencadenó su muerte y emocionó a las redes.

“Justamente la última canción que no parabas de escuchar, siempre un paso adelante. Todavía siguen sin existir palabras para describir cuánto te extraño. No pasa un día. 15/05”, escribió Chloé en un posteó de Instagram donde compartió una foto vintage con quien fue su pareja.

Además, sumó la canción How Can You Mend a Broken Heart? de Al Green, haciendo referencia a que fue uno de los últimos temas con el que el músico se había obsesionado.

En la foto se lo ve a Cerati recostado sobre el pecho de la modelo, mientras ella lo abraza, mira al cielo y sostiene un cigarrillo con su mano derecha. De fondo las luces de los autos en una noche en la Ciudad.

La emotiva publicación de Chloé Bello

Si bien la pareja compartió un romance corto, fue muy intenso. Después de que el cantante sufriera el accidente cerebro vascular, la modelo lo acompañó en toda su internación, tanto en Venezuela como cuando lo trasladaron a la Argentina.

Después del ACV, el argentino permaneció en coma durante más de cuatro años y terminó por fallecer el 4 de septiembre de 2014, en la clínica ALCLA de Buenos Aires, debido a un paro respiratorio. Si bien este episodio no fue la causa directa de su muerte, si se trató del evento que desencadenó su estado de salud crítico que finalmente condujo a su fallecimiento.

Gustavo Cerati y Chloé Bello

Chloé Bello demostró que a 15 años del ACV de Gustavo Cerati sigue recordando a quien fue su pareja por cinco meses, pero con quien vivió un amor intenso. La modelo homenajeó al músico y dejó ver que pese al paso del tiempo, el argentino sigue presente.

MVB