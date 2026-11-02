Las postales del embarazo de Cande Molfese: La compañía de su familia, su gusto por la cocina y una ansiada espera

Cande Molfese compartió nuevas imágenes de su embarazo, mientras se prepara para recibir a Otto, su primer hijo con el productor teatral Joaquín Laviaguerre. La actriz reunió desayunos, encuentros con amigas y momentos de descanso en casa, donde sus perros mantienen un lugar especial. Entre las fotografías aparecieron preparaciones dulces y reuniones con personas cercanas, además de un registro relacionado con otra de sus pasiones: la pastelería.

El álbum permite conocer diferentes aspectos de esta etapa a través de situaciones que van desde una salida al aire libre hasta los gestos de cariño de sus acompañantes. Las escenas y los pequeños placeres ocuparon un lugar destacado, con registros realizados tanto en espacios públicos como dentro de su vivienda.

Cande Molfese y su pasión por la pastelería durante el embarazo

En una de las primeras fotografías, Cande Molfese mostró un plato con forma de corazón que contenía banana cortada, dulce de leche y coco rallado. Por otro lado, incluyó una bandeja rectangular estampada, con masas doradas y dos tazas de café. Sobre la imagen de las medialunas escribió "Antojo de domingo", una frase que acompañó la presentación de ese desayuno y reflejó uno de sus gustos gastronómicos.

Los desayunos y las propuestas de pastelería que formaron parte de las publicaciones de Cande Molfese.

La selección incluía una pieza alargada de hojaldre con cobertura amarilla y rojiza (crema pastelera y membrillo), una pequeña tartaleta de superficie tostada y otra factura de mayor tamaño. Su interés por estas elaboraciones tiene un antecedente conocido: ganó Bake Off Famosos Argentina, después de disputar la final contra Camila Homs. Aquel certamen televisivo le permitió demostrar sus habilidades para la repostería, una actividad que continuó formando parte de sus contenidos.

El video incorporó un momento diferente, donde se reparte una mezcla cremosa sobre un budín rectangular, con ayuda de una espátula roja. La cámara se concentra en las manos y en el movimiento de la cobertura, que se extiende por la parte superior del postre hasta alcanzar los bordes.

La afición por las facturas ya había aparecido en septiembre, cuando contó que le pidió a su pareja una medialuna rellena con crema pastelera. El productor recorrió varios lugares hasta conseguirla, una situación que ambos compartieron con humor en redes sociales. Ese episodio anterior aporta un antecedente a las nuevas postales gastronómicas.

Fuera de casa, la conductora posó sentada junto al perro gris que llevaba un arnés rosado, sobre un muro rodeado de arbustos. Para esa salida eligió una campera de jean, top negro y pantalones claros, además de anteojos oscuros y una trenza lateral. La imagen, tomada bajo el sol, dejó ver su pancita y al animal a su lado, con la lengua afuera.

Cande Molfese y el acompañamiento de sus amigas en la espera de Otto

Cande Molfese también compartió una fotografía junto a Mica Vázquez y Brenda Gandini, quienes posaron sonrientes mientras apoyaban las manos sobre su panza. El encuentro tuvo lugar en un restaurante, entre mesas y cuadros que decoraban el ambiente. La futura mamá llevó una remera negra corta y pantalones blancos amplios, con roturas a la altura de las rodillas, dejando su vientre descubierto.

La actriz disfrutó de una salida con su mascota y posó con Mica Vázquez y Brenda Gandini, quienes acariciaron su pancita.

Una de sus acompañantes, Brenda, tiene un vínculo particular con el comienzo de su historia sentimental. En junio de 2025, la protagonista contó que había consultado a esa compañera de teatro si el productor estaba soltero, después de conocerlo durante un trabajo compartido. Aquella conversación formó parte de los primeros acercamientos de la pareja, que anunció el embarazo el 10 de agosto de 2026 con el mensaje "Ahora somos cinco".

La frase incluía a sus mascotas Almendra y Romeo, quienes participaron de las imágenes utilizadas para comunicar la noticia. Semanas después confirmó que esperaba un varón y reveló el nombre elegido: Otto. Desde entonces, los animales siguieron apareciendo en distintos registros de esta etapa, tanto en las salidas como en los momentos de descanso, con una presencia habitual dentro de la vida familiar.

Entre las imágenes más divertidas apareció una postal en blanco y negro que mostraba a su compañero descansando en el sofá junto a los perros de la casa. La artista acompañó la toma con una explicación: "Cuando me voy de casa se quedan mirando la fórmula 1". La fotografía, realizada desde una puerta, permitió apreciar el living con cortinas claras y una lámpara colgante, aunque la pantalla del televisor quedó fuera del encuadre.

En otra escena más íntima, la actriz apareció acostada de costado y abrazada a uno de sus compañeros de cuatro patas. Ambos descansaban sobre almohadones claros, parcialmente cubiertos por una manta tejida marrón, con los rostros muy próximos. La fotografía fue tomada desde arriba y mostró un momento de cercanía, diferente del humor que había acompañado la publicación sobre la Fórmula 1.

Un abrazo bajo una manta tejida y la divertida escena familiar que la actriz acompañó con una referencia a la Fórmula 1.

La última composición reunió una fotografía grupal con su círculo íntimo y un abrazo a un perro de pelaje dorado, al que se lo ve rodeado con los brazos mientras permanecía inclinada junto a una mesa de madera. El animal acercó su cabeza, en un espacio iluminado por la luz natural que ingresaba a través de las ventanas.

Una reunión con amigos y un momento de cariño con uno de los animales que aparece en sus publicaciones.

Con esta recopilación, Cande Molfese volvió a mostrar cómo transita la espera de Otto junto a Joaquín Laviaguerre. La fotografía con Mica Vázquez y Brenda Gandini, el divertido comentario sobre la Fórmula 1 y su conocida afición por los dulces formaron parte de una selección que permitió conocer distintos momentos de su presente, acompañada por las personas y los animales que integran su entorno más cercano.