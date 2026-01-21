La emoción de Carolina Baldini por el nacimiento de su nieto Tullio: "Bienvenido a esta familia que te ama profundamente"

Carolina Baldini atraviesa uno de los momentos más felices y movilizantes de su vida. Este domingo nació Tullio Pablo Simeone, el hijo de Giovanni Simeone y Giulia Coppini, y la llegada del bebé despertó una profunda emoción en la mamá del futbolista, que no dudó en expresar públicamente su alegría y orgullo como abuela.

La emoción de Carolina Baldini por el nacimiento de su nieto Tullio

La noticia del nacimiento se conoció a través de las redes sociales de los flamantes padres, quienes compartieron una serie de imágenes íntimas y escribieron: “El domingo 11 de enero de 2026 llegó la cigüeña con nuestro nuevo amor… Bienvenido a la familia, Tullio Pablo Simeone”.

Giovanni Simeone y Carolina Baldini

Tras el posteo de Giovanni Simeone y Giulia Coppini, Carolina Baldini compartió una tierna postal en la que se la ve con su nieto recién nacido en brazos, acompañada por su hijo Giovanni. La imagen, cargada de sensibilidad, estuvo acompañada por palabras que reflejan el profundo lazo familiar y el amor incondicional que ya rodea al pequeño: “Gracias, Giulia, por traer al mundo a mi nieto. Tullio tiene unos padres maravillosos y una mamá fuerte, valiente y llena de amor. Bienvenido a esta familia que ya te ama profundamente”.

Tal como ella misma señaló, la modelo vive a pleno esta nueva etapa de su vida. Además, su rol de abuela se intensificó en los últimos meses, ya que hace apenas tres meses nació Faustino, el hijo de Gianluca Simeone y Eva Bargiela, convirtiéndola en abuela por partida doble en muy poco tiempo.

Giovanni Simeone y Giulia Coppini

Las reacciones no tardaron en llegar: cientos de mensajes inundaron sus redes sociales, destacando su sensibilidad, su calidez y el amor con el que acompaña a su familia. Muchos usuarios celebraron especialmente la manera en la que Carolina Baldini abraza esta etapa, mostrándose cercana, emocionada y profundamente conectada con sus afectos