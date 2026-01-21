Así es el living exterior de la casa de Zaira Nara en Punta del Este: deco natural y espíritu mediterráneo

Zaira Nara volvió a marcar tendencia, esta vez lejos de los glamorosos eventos y cerca del mar. En su casa de Punta del Este, el living exterior se convirtió en una verdadera declaración de estilo y elegancia: un espacio pensado para el disfrute cotidiano, pero también para la creación. Con una estética relajada y sofisticada a la vez, este ambiente refleja una búsqueda clara por el confort, la funcionalidad y una conexión constante con la naturaleza que rodea a la propiedad.

Zaira Nara mostró con orgullo el living de exterior de su casa

Zaira Nara se encuentra en Punta del Este no sólo veraneando, sino realizando diferentes labores profesionales en lo que respecta a la conducción de su programa de streaming, producciones fotográficas y presencia en diversos eventos. Es por este motivo que decidió decorar uno de los espacios más atesorados por ella, teniendo en cuenta que su hogar que responde a la idea de un espacio pensado para Instagram.

Zaira Nara | Instagram

En este sector, la modelo eligió una paleta de colores neutros y cálidos que remite de inmediato al espíritu mediterráneo. Predominan los tonos arena, beige, marfil y grises suaves, que dialogan con la madera clara de los muebles y las fibras naturales. Como resultado se generó un clima sereno, luminoso y atemporal, ideal tanto para el descanso como para la creatividad.

El mobiliario refuerza esta impronta natural: sillones bajos de madera con almohadones mullidos, mesas robustas de líneas simples y butacas que invitan a desconectarse al aire libre con el mayor confort posible. Las texturas juegan un rol clave: lino, algodón, mimbre y ratán se combinan a la perfección, aportando calidez visual y una mezcla muy marcada que recrea su personalidad.

Living de exterior de Zaira Nara en su casa de Punta del Este | Instagram

Zaira Nara mostró con orgullo su living

Zaira Nara encendió la cámara de su teléfono móvil y realizó un paneo general del resultado final de la decoración de su living exterior. Sin agregar mayores confesiones, posteó en su cuenta de 24 horas imágenes donde se la puede ver disfrutando de este ambiente pensado para el relax y la desconexión, inclusive en una temporada llena de trabajo.

En este marco, la luz natural es una de las grandes protagonistas. Las amplias aberturas permiten que el sol se filtre de manera generosa durante gran parte del día, proyectando sombras suaves que realzan los materiales y aportan dinamismo al espacio. El diseño arquitectónico favorece la ventilación cruzada y la integración entre interior y exterior, diluyendo los límites y potenciando la experiencia de estar al aire libre.

Más allá del relax, este ambiente cumple una función clave en la rutina de la modelo: se transforma en un auténtico home office durante la temporada de verano. Allí, la menor de las hermanas Nara trabaja con su computadora en un entorno que inspira, lejos del encierro tradicional de una oficina. La mesa central y la disposición del mobiliario permiten adaptarse fácilmente a jornadas laborales sin perder la impronta estética del lugar.

Además, toda la zona del exterior de la vivienda funciona, también, como un set de fotografía. La neutralidad de los colores, la calidad de la luz y el diseño cuidado lo convierten en el escenario ideal para la producción de contenidos. En este espacio, la fashionista realiza campañas y promociona tanto su línea de maquillaje como distintas propuestas de indumentaria, en sintonía con sus contratos con grandes marcas de moda.

En concreto, el living exterior de la casa de Zaira Nara en Punta del Este es mucho más que un espacio decorado con buen gusto: es una extensión de su estilo de vida. Un ambiente donde la estética natural, la funcionalidad y la identidad personal conviven en equilibrio, marcando una tendencia clara para el diseño de exteriores en 2026 y reafirmando que la deco también puede ser una poderosa herramienta de expresión, donde la arquitectura y la moda se integran en cada detalle.

NB