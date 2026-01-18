Murió la mamá de Cecilia Bolocco y Máximo la despidió con una desgarradora última foto juntos

Murió la mamá de Cecilia Bolocco, Rose Marie Fonck. La mujer de 90 años, había batallado durante una difícil enfermedad durante años y finalmente falleció este sábado 17 de febrero. Tanto la ex miss universo y conductora como Máximo Bolocco Menem, la despidieron en sus redes sociales con dos mensajes emotivos a la par de desgarradores.

El mensaje de Cecilia Bolocco por la muerte de su mamá

“Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”, comenzó escribiendo Cecilia Bolocco. Junto a su mensaje compartió una serie de fotos en la que se destaca una imagen en la clínica, en los últimos días de su vida.

“Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”, concluyó. Un mensaje que, como se puede esperar, se llenó de muestras de apoyo y cariño, incluso de muchas celebridades.

La publicación de Cecilia Bolocco.

Un camino similar siguió Diana Bolocco, la hermana de Cecilia. En esta ocasión, la actriz escribió “Vuela alto mamita adorada”, junto a una foto en la que se puede ver a las manos de la señora sostenida por sus familiares durante su internación.

La imagen que compartió Diana Bolocco.

La última foto juntos que compartió Máximo Bolocco

Una de las despedidas más crudas fue la de Máximo Bolocco. A diferencia de su mamá y su tía, él decidió compartir una última imagen junto a su abuela. Si bien preservó su cara, se la puede ver sobre la cama de la clínica, mientras él besa sus manos y su madre lo contiene. “Hasta siempre, mi Roli”, escribió.

La historia de Máximo.

Seguido a eso, compartió otra imagen. En esta ocasión, aparece sosteniendo la mano de su abuela, mientras parece hablar con ella. Los emoticones del símbolo de infinito y un corazón blanco acompañan la postal.

La despedida de Máximo a su abuela.

De esta manera, Cecilia Bolocco y Máximo Menem Bolocco despidieron a Rose Marie Fonck. La mujer, de 90 años, falleció este sábado tras batallar durante años contra una dura enfermedad.