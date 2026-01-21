La muerte que golpea fuertemente a Máxima Zorreguieta

Tras pasar Año Nuevo y vacacionar en Argentina junto a su familia, Máxima Zorreguieta atraviesa un profundo dolor por el fallecimiento de un gran amigo. Se trata de una figura clave en su vida, alguien que la acompañó en momentos decisivos y que, además, fue una fuente de inspiración fundamental en el desarrollo de su pasión por la moda.

El difícil momento que vive Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta despidió a su gran amigo: Valentino Garavani, el reconocido diseñador italiano que marcó a generaciones enteras de la moda internacional. Su muerte causó dolor en el mundo, pero principalmente en la reina de Holanda. Para ella, no sólo fue su diseñador favorito sino también su gran amigo. Este impacto emocional en la monarca resuena en la Casa Real y en los medios neerlandeses, quienes afirman que vive esta partida con una profunda tristeza.

Según destacan, el vínculo entre ambos trascendía lo profesional: Valentino supo interpretar como pocos el estilo y la personalidad de Máxima Zorreguieta, acompañándola en instancias de gran exposición y simbolismo institucional. Su amistad comenzó hace más de veinte años y tuvo su punto de partida en uno de los momentos más trascendentales de la realeza: la boda entre Guillermo Alejandro y Máxima, en 2002.

Máxima Zorreguieta con su vestido de boda, diseñado por Valentino

Diseñó su vestido, la ayudó a crear su estilo y fue su gran amigo: el dolor de Máxima Zorreguieta por la muerte de Valentino

Fue el diseñador quien creó su vestido de novia, una pieza de seda en color blanco con cuello halter, mangas largas y detalles en tela de encaje. Un atuendo con estructura y de estilo sofisticado que se llevó todas las miradas en aquel entonces. Con el paso del tiempo, este diseño se transformó en un ícono tanto de la historia personal de Máxima Zorreguieta como de la monarquía neerlandesa.

A partir de este hito, Máxima Zorreguieta y Valentino construyeron un lazo sólido basado en la admiración mutua y el respeto profesional. No fueron pocas las oportunidades en las que se los vio compartiendo eventos o intercambiando opiniones sobre moda, reflejo de una relación que trascendía lo meramente laboral. De hecho, fue él quien también la ayudó a interpretar y potenciar su estilo, el cual refleja, sin dudas, su personalidad extrovertida.

Máxima Zorreguieta y Valentino

Esa conexión entre ellos excedió el glamour y se tradujo en una complicidad creativa sustentada en la confianza y el afecto, que perduró durante años. Por esta razón, la muerte de Valentino a sus 93 años en su casa de Roma fue una noticia muy dura para la reina. Según informó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, los restos del "emperador de la moda" será velado en la Piazza Mignanelli de la capital italiana entre el 21 y el 22 de enero.

Además, contaron que su funeral se llevará a cabo al día siguiente en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires. De esta manera, la muerte que golpea fuertemente a Máxima Zorreguieta es la de Valentino, el diseñador que realizó su vestido, la ayudó a crear su estilo y formó parte de su crecimiento dentro de la monarquía. Probablemente, hará un lugar en su agenda institucional y estará allí presente para despedir a su gran amigo.