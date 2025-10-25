La reacción de Carolina Baldini por el nacimiento de Faustino, su primer nieto: el mensaje a Eva Bargiela

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convirtieron en padres de su primer hijo, Faustino. El bebé nació este sábado 25 de octubre en Argentina y la modelo no dudó en compartir la dulce noticia con sus miles de seguidores de Instagram. Entre los cientos de mensajes y "likes" se encuentra el de su suegra Carolina Baldini, quien le dedicó un tierno mensaje.

Las emotivas palabras de Carolina Baldini por el nacimiento de Faustino, su primer nieto

Carolina Baldini se emocionó al saber que Faustino, su primer nieto, llegó a este mundo. La exesposa de Diego “Cholo” Simeone y madre de Gianluca Simeone no pudo ocultar su alegría al ver la tierna publicación de su nuera Eva Barbiela, donde da a conocer a su hijo pocas horas después de parir.

“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido, Faustino", escribió la modelo junto a las primeras fotos con su primogénito y su pareja. La noticia causó emoción y alegría en sus seres queridos, quienes se hicieron presentes en Instagram para felicitarla por la llegada de su bebé. Carolina Baldini fue una de las tantas personas que dejaron su mensaje cargado de amor y felicidad.

La primera foto de Eva Bargiela y Gianluca Simeone junto a su hijo Faustino.

"Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. ‘Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición.’ Sos tan lindo, Fausti”, escribió sobre esta nueva etapa en su vida. Pese a su perfil bajo, la empresaria no dejó pasar este posteo y comentó con emotivas palabras las primeras postales de su primer nieto.

El emotivo mensaje de Carolina Baldini por el nacimiento de su primer nieto.

Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, nació este sábado 25 de octubre en horas de la mañana en Argentina ya que la top model quiso que su pequeño nazca en el país y no en el exterior. Pesó más de 4 kilos y llegó para consolidar aún más la historia de amor entre la modelo y el exfutbolista. El pequeño también es quien le entrega el título de "abuelos" a Carolina Baldini y Diego "Cholo" Simeone.

El dulce carrousel de fotografías del bebito también cosechó mensajes de "felicitaciones" de parte de reconocidas figuras del mundo artístico como Ailén Bechara, Luli Fernández, Cande Ruggeri, Barbie Vélez, Agustina Casanova, Camila Cavallo, Floppy Tesouro, entre otras. Además, a las pocas horas recibió una lluvia de más de 80 mil "likes". Lo cierto es que para muchos internautas el comentario más relevante fue el de Carolina Baldini.

Cabe recordar que Giovanni Simeone y su pareja, Giulia Coppini, también se convertirán en padres dentro de pocos meses, por lo que la familia se agrandará por partida doble y Carolina tendrá otro nieto para malcriar y estrenar con todo su nuevo rol.

De esta manera, la reacción de Carolina Baldini por el nacimiento de Faustino, su primer nieto, se llevó toda la atención y reflejó su emoción al enterarse que Eva Bargiela, finalmente en su semana 39 de gestación, dio a luz a su bebé, fruto de su amor con Gianluca Simeone.