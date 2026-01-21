Marta Fort rompió el silencio tras el accidente que protagonizó: “Es algo que puede pasar”

Después de varios días de versiones cruzadas y especulaciones, Marta Fort decidió hablar y llevar tranquilidad. La joven se refirió al accidente de tránsito que protagonizó en Palermo y dejó en claro que, más allá del impacto del episodio, lo importante es que no hubo consecuencias graves. Con calma y sin dramatizar la situación, buscó poner el foco en lo esencial: el bienestar de todas las personas involucradas.

“Yo no puedo hablar mucho por el tema del seguro, pero lo más importante es que la señora ya está, todo bien. Ella está estable, está bien, está recibiendo atención. Y bueno, yo por suerte también puedo estar acá porque realmente no pasó nada grave para ninguna de las partes”, explicó en una nota para Puroshow (eltrecetv). Y agregó, con sinceridad: “Fue un accidente, impactante y obviamente lamentable, pero es algo que puede pasar”.

Marta Fort

Marta Fort y la aclaración sobre cómo fue el choque

Ante las versiones que circularon sobre cómo ocurrió el accidente, Marta fue clara al explicar la secuencia de los hechos. Según contó, una moto impactó primero contra su auto y, a partir de ese golpe, ella terminó chocando con la señora que luego recibió atención médica. “No, pero la moto me chocó a mí”, dijo, desmintiendo cualquier otra interpretación. Consultada sobre si el hecho se vio agravado por la exposición mediática, fue directa: “Yo sé que fue un accidente que obviamente fue impactante, pero también se vio agravado por todo, por los medios y demás. Pero la verdad es que lo que yo me puedo hacer cargo, me hice cargo, y tanto la señora como yo estamos bien”.

Más allá del episodio que generó preocupación, Marta atraviesa un comienzo de año marcado por lo afectivo y lo familiar. “La verdad que yo antes de acá me fui a cenar con Rocío, conocí a Isidro, al hijo. O sea, primera vez. Hermoso”, contó, dejando ver que hoy su atención está puesta en disfrutar de los vínculos cercanos y de los momentos simples.

Marta Fort y su forma de enfrentar las polémicas familiares

Fiel a su estilo, también habló del rol que suele ocupar dentro de su familia cuando surgen conflictos públicos, y mencionó incluso una charla que tuvo con su primo John Fort. “Hay muchas veces que yo tengo que reaccionar o que yo tengo que responder por las polémicas familiares, porque o Felipe o yo somos las personas públicas en la familia”, explicó, dando a entender por qué muchas veces siente la responsabilidad de salir a aclarar situaciones que, de otro modo, quedarían sin respuesta.

Lejos de arrepentirse de expresarse, Marta Fort sostuvo: “No, porque hablo con la verdad siempre y hablo tranquila”. Y fue más allá al referirse a los cruces que a veces se ventilan en redes: “A mí lo que no me gusta es la imagen pública, que quedamos al pedo tiroteándonos por redes cuando tenemos un teléfono todos”. En ese sentido, volvió a remarcar que muchas de esas situaciones se magnifican porque saben que ni John Fort ni otros integrantes de la familia van a salir a responder públicamente. Sin embargo, asegura que no deja que esas situaciones la afecten: “Igual a mí no me llega, sinceramente no me llega, no me tomo nada personal. Entra por uno y sale por el otro. Da igual”.