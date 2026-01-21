Nicole Neumann apuesta al look Aladín y marca tendencia este verano

El look Aladín se instaló como uno de los grandes protagonistas del verano y Nicole Neumann no dudó en sumarse a la tendencia con un outfit cómodo y con fuerte inspiración boho. Fiel a su estilo, la modelo apostó por un conjunto que equilibra frescura y personalidad, ideal para los días de altas temperaturas.

Con una elección pensada para el descanso y los planes relajados, Nicole Neumann demostró que la moda de verano también puede ser funcional sin perder estilo. Su propuesta combina prendas livianas, siluetas amplias y accesorios artesanales que refuerzan el espíritu despreocupado de la temporada.

El impresionante estilismo de Nicole Neumann

La pieza central del look de Nicole Neumann son los pantalones babucha, también conocidos como pantalones Aladín. De silueta amplia, tiro relajado y botamangas ajustadas, esta prenda aporta movimiento, liviandad y un aire fresco, ideal para climas cálidos.

El boho chic de Nicole Neumann

Nicole Nuemann los combinó con una musculosa lencera en color magenta, logrando un contraste sutil y elegante que mantiene el equilibrio entre comodidad y tendencia. El resultado es un outfit fluido, versátil y fácil de adaptar tanto para un paseo diurno como para un plan informal de verano.

El toque boho que completa el estilismo

El detalle que termina de definir el look de Nicole Neumann es el casquete tejido al crochet, un accesorio artesanal que se posiciona como uno de los favoritos de la temporada. Con aire vintage y liviano, el gorro suma personalidad y refuerza la estética boho sin sobrecargar el conjunto.

Además de su valor estético, el casquete resulta práctico para protegerse del sol y completar el outfit con naturalidad. Combinado con sandalias planas y accesorios mínimos, el estilismo de Nicole Neumann confirma que el look Aladín llegó para quedarse como una de las apuestas más fuertes del verano.