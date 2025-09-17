Así es el tour maradoniano de 6 mil dólares que organizan Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

Claudia Villafañe sorprendió a los fanáticos de Diego Maradona con una propuesta caracterizada por emoción, historia y turismo de primer nivel. Bajo el lema “La tierra de Diego”, la exesposa del futbolista lleva a cabo un exclusivo tour maradoniano por Italia, acompañada por sus hijas Dalma y Gianinna.

La travesía, que se extenderá hasta el 22 de septiembre, tuvo un costo de 6.390 dólares por persona e incluye un recorrido de nueve días por ciudades emblemáticas para la vida y la carrera del Diez. El viaje reunió a más de 20 viajeros y se está convirtiendo en una experiencia inolvidable para los admiradores de Diego.

Así es el tour maradoniano de 6 mil dólares que lleva a cabo Claudia Villafañe y sus hijas

En un reel compartido en su cuenta de Instagram, Claudia mostró cómo fueron los primeros dos días de la aventura. “Día 2 de este viaje maravilloso con personas increíbles. Recorrimos Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, el Panteón y terminamos en Piazza Navona. Esto recién empieza”, escribió la empresaria junto a las imágenes en las que se ve a los participantes disfrutando de los paisajes romanos.

Villafañe compartió en sus redes sociales varias otras postales disfrutando de momentos tranquilos con los integrantes del tour. Desde un almuerzo casual en un lugar temático de Maradona, hasta rutas increíbles de Italia.

El tour maradoniano organizado por Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

La propuesta, presentada semanas atrás con un video promocional, se vive como un homenaje íntimo y familiar. En esas imágenes se la veía a Gianinna Maradona y a la conductora China Sanjuan tomando mate en una cancha de barrio. Poco después aparecía Claudia, quien, mostrando su destreza con la pelota, anunciaba: “Nos vamos a Italia, pero con ustedes. Vamos a recorrer Roma, Milán y Nápoli”.

El itinerario está cuidadosamente diseñado. En Roma, además de los clásicos como el Coliseo, el Vaticano y el Trastevere, los viajeros asistirán al partido entre Roma y Torino. La experiencia continuará en Milán y culminará en Nápoli, la ciudad donde Maradona dejó una huella eterna y que hoy lo venera como un dios del fútbol.

Para Dalma y Gianinna, esta iniciativa es la posibilidad de compartir con los seguidores de su padre recuerdos, anécdotas y la emoción de recorrer los lugares que marcaron su historia.

El tour maradoniano organizado por Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

El tour maradoniano ya despertó interés y debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebran la idea como un homenaje genuino, hay otros que cuestionan el elevado costo del paquete. Sin embargo, lo cierto es que Claudia Villafañe y sus hijas lograron darle forma a una experiencia única que une turismo, nostalgia y devoción maradoniana en un mismo viaje.